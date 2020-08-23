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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Россиянам пояснили правила покупки криптовалюты

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган раскрыл правила покупки цифровой валюты. Об этом сообщает агентство «Прайм». Инвестиции в криптовалюту — один из самых рискованных видов вложений.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиянам раскрыли правила покупки криптовалюты

Lenta.ru00:29
Московский Комсомолец

Аналитик объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Московский Комсомолец22:36
РИА Новости

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

РИА Новости19:05
News.ru

Финансист назвал проверенные временем криптовалюты

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Life.ru

Эксперт объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Life.ru20:11
ФАН

Специалист объяснил, как не прогореть на вкладах в криптовалюту

ФАН20:37
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

ПРАЙМ19:05

«АвтоВАЗ» начал работать по субботам из-за большого спроса

Несколько дней назад сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 31 декабря перейдет на четырёхдневную рабочую неделю, но благодаря госсзаказу на 15 тыс. авто это решение отменили и расширили рабочую неделю за счет субботы, причем лишний выходной будут оплачивать в двойном размере.
«АвтоВАЗ» начал работать по субботам из-за большого спроса
Avtovesti.com10:50
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Танк Т-14 «Армата» примут на вооружение в конце 2020 года

Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний, в ближайшее время министерство обороны примет на вооружение. Все, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдет до конца текущего - в начале следующего года.
Денис Мантуров
Российский политик
Народные новости08:04
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Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию

"В первом полугодии текущего года существенно возросли поставки из России подсолнечного масла, объем экспорта в стоимостном выражении составил $210 млн, увеличившись в 7,5 раза, несмотря на общее снижение товарооборота из-за пандемии", - рассказал Александр Рыбас.
Российская газета23:00
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