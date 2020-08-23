Россиянам пояснили правила покупки криптовалюты
Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган раскрыл правила покупки цифровой валюты. Об этом сообщает агентство «Прайм». Инвестиции в криптовалюту — один из самых рискованных видов вложений.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ19:05
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