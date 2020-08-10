Россиянам разрешат исправить свою кредитную историю
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Россияне смогут исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк отказывается это сделать, а также гражданам будет разрешено неограниченное число раз узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика.В источнике
С чего всё началось
«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»
— Коронакризис совсем не такой, что были в России в 2008 и 2015 годах.
Известия17:01
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