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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам разрешат исправить свою кредитную историю

Россияне смогут исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк отказывается это сделать, а также гражданам будет разрешено неограниченное число раз узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»

— Коронакризис совсем не такой, что были в России в 2008 и 2015 годах.
Известия17:01
Подробнее о событии
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
Lenta.ru

Россиянам разрешат исправить свою кредитную историю

Lenta.ru02:09
URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, как можно исправить свою кредитную историю

Комсомольская правда01:34
Телеканал 360°

Новый способ изменить кредитную историю сочли важным и полезным

Телеканал 360°05:41
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Известия17:31

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
REGNUM03:03
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Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбэка на туры по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю, сообщил в понедельник на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс04:52
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Подлодка России обратила в бегство авианосец США

После многочисленных провокаций американских военных РФ наносит ответный удар, атомная подводная лодка с таинственным оружием покинула свой порт материал Sohu Журналисты написали о том, что сразу после данных о том, что "Белгород" отправился на маневры, корабельная группа Военно-морских сил США вместе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" получила приказ покинуть Средиземное море.
Piter.tv05:49
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Суд оставил в силе административный надзор за Варварой Карауловой

Мосгорсуд оставил в силе решение об административном надзоре за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство", передает "Интерфакс".
Газета.Ru05:20

Рогозин: желающие «улететь куда-то» не пройдут тест для полета на луну

Гендиректор "Роскосмоса" отметил, что психологические тесты не пройдут люди, желающие "покинуть эту бренную Землю и улететь куда-то" в приступе отчаяния - от них можно будет ожидать "чего угодно" во время полета.
РИА Новости04:48
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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