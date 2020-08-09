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Известия
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй частично вступает в силу уже с 1 января 2021 года. Цель — повысить защищенность финансовых организаций и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.В источнике
С чего всё началось
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
Подробнее о событии
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, как можно исправить свою кредитную историю

Комсомольская правда01:34
Lenta.ru

Россиянам разрешат исправить свою кредитную историю

Lenta.ru02:09
Телеканал 360°

Россиянам позволят исправлять подпорченную кредитную историю

Телеканал 360°18:44
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Известия17:31

Штаб Тихановской не признаёт итоги выборов главы Белоруссии

Минск, 10 августа 2020, 11:20 — REGNUM Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской отказался признавать предварительные итоги выборов главы государства, которые 10 августа огласила Центральная избирательная комиссия республики.
REGNUM04:20
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Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.
Интерфакс03:05
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«Спартак» обвинил судей в украденной победе в матче с «Сочи»

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Metaratings01:55