Россиянам позволят исправить кредитную историю

Гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович в беседе с газетой "Известия" рассказал, что россияне теперь смогут изменить свою кредитную историю. Он напомнил, что с 1 января 2021 года частично вступает в силу новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй.