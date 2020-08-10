Россиянам позволят исправить кредитную историю
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Гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович в беседе с газетой "Известия" рассказал, что россияне теперь смогут изменить свою кредитную историю. Он напомнил, что с 1 января 2021 года частично вступает в силу новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй.В источнике
С чего всё началось
«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»
Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
Известия17:01
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