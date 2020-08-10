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Политика Сегодня
Политика Сегодня

Россиянам позволят улучшить кредитную историю с 1 января

Граждане России получат возможность исправлять свои кредитные истории с 1 января следующего года, заявил гендиректор БКИ "ОКБ" Артур Александрович. Это будет возможно, если кредитор исчез или отказался вносить корректные изменения. Для изменения рейтинга заемщика потребуется судебное решение.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»

Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
Известия17:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Новый способ изменить кредитную историю признали важным и полезным

Комсомольская правда08:09
ФАН

Эксперт оценил новый способ изменить кредитную историю

ФАН07:51
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
Известия

Эксперт оценил влияние кредитной истории на возможность получить заем

Известия06:43
URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
Телеканал 360°

Новый способ изменить кредитную историю сочли важным и полезным

Телеканал 360°05:41
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
129

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли курортникам коронавирус

Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, [специалисты выяснили, что] по российским курортам из десяти тысяч вернувшихся — заболевших порядка шести человек, — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
News.ru07:42

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.
Российская газета23:00
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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В Казахстане остановили распространение коронавируса — минздрав

Нур-Султан, 10 августа 2020, 14:07 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Казахстане удалось остановить, заявил 10 августа официальный представитель министерства здравоохранения республики Багдат Коджахметов на брифинге.
REGNUM07:07

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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