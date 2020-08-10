Россиянам позволят улучшить кредитную историю с 1 января
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Граждане России получат возможность исправлять свои кредитные истории с 1 января следующего года, заявил гендиректор БКИ "ОКБ" Артур Александрович. Это будет возможно, если кредитор исчез или отказался вносить корректные изменения. Для изменения рейтинга заемщика потребуется судебное решение.В источнике
С чего всё началось
«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»
Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
Известия17:01
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