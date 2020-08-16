Россиянам предложат пополнить карты на кассах магазинов
Центробанк рассматривает возможность запуска системы по пополнению банковских карт на кассах магазинов. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
С чего всё началось
Сдачи не налом: банки предложат пополнение карт на кассах магазинов
У россиян появится возможность пополнять карты на кассах магазинов. Пилотный проект в ближайшие месяцы запустит ПСБ, перспективы его запуска рассматривают Ак Барс Банк, «Дом.РФ» и крымский РНКБ, сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях. Обсуждение проекта также ведет Visa.
Известия17:01
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Говорит Москва13 августа в 12:13
У россиян появится возможность пополнять банковские карты в кассах магазинов
Авторадио13 августа в 11:35