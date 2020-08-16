Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Россиянам предложат пополнить карты на кассах магазинов

Центробанк рассматривает возможность запуска системы по пополнению банковских карт на кассах магазинов. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
С чего всё началось
Известия

Сдачи не налом: банки предложат пополнение карт на кассах магазинов

У россиян появится возможность пополнять карты на кассах магазинов. Пилотный проект в ближайшие месяцы запустит ПСБ, перспективы его запуска рассматривают Ак Барс Банк, «Дом.РФ» и крымский РНКБ, сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях. Обсуждение проекта также ведет Visa.
Известия17:01
Подробнее о событии
Говорит Москва

В Центробанке анонсировали появление возможности пополнения карт в магазинах

Говорит Москва13 августа в 12:13
РБК

Россиянам предложат пополнить карты на кассах магазинов

РБК01:16
ТАСС

«Известия»: ЦБ рассматривает возможность пополнения карт через кассы магазинов

ТАСС23:04
Известия

Сдачи не налом: банки предложат пополнение карт на кассах магазинов

Известия17:01
Российская газета

СМИ: Россияне смогут пополнить банковские карты на кассах магазинов

Российская газета01:47
Газета.Ru

Россияне смогут пополнять банковские карты в кассах магазинов

Газета.Ru13 августа в 11:49
Авторадио

У россиян появится возможность пополнять банковские карты в кассах магазинов

Авторадио13 августа в 11:35

За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 89 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 134 пациента, скончались 6 носителей коронавируса, при этом во всей шести летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
Kursk.comвчера в 04:56
925

Еще 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 197 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:15
696