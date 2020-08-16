Россиянам предложат пополнить карты на кассах магазинов

Петербургский дневник 16

Центробанк рассматривает возможность запуска системы по пополнению банковских карт на кассах магазинов. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в эфире телеканала «Россия 1».