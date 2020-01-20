Политика
Московский КомсомолецРоссиянам предложат проголосовать за поправки в Конституцию целиком
Граждане в ходе голосования за внесение поправок в действующую Конституцию будут голосовать за весь пакет целиком, заявил сенатор Андрей Клишас. Он отметил, что всенародное голосование может пройти после того, как закон о поправках будет принят в парламенте.
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с чего всё началось
Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком, сказал РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.РИА Новостивчера в 11:37
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Россиянам предложат проголосовать за поправки в Конституцию целиком
Московский Комсомолецвчера в 12:22
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