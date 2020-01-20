Политика
Lenta.ruНазваны принципы голосования по поправкам к Конституции
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
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Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании.
— Андрей Клишас, российский политикРИА Новости 11:17
с чего всё началось
Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком, сказал РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.РИА Новости11:37
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Политика
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В Новосибирске горит крематорий
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Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
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"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
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Число судей Конституционного суда может сократиться с 19 до 11
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Появились первые изображения нового бюджетного кроссовера Renault
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