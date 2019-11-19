Экономика
КоммерсантъЗа банкротство недорого возьмут
Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.
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Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.Коммерсантъвчера в 17:44
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Происшествия
В Ростове силовик взял в заложники свою жену
Сотрудник правоохранительных органов в Ростове-на-Дону взял в заложники свою супругу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах области.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Происшествия
На кладбище в Мончегорске погибли рабочие
Кино
Старая добрая Англия в фильме «Аббатство Даунтон»
Политика
В Госдуме не увидели оснований для передачи Эстонии российских земель
Оснований для передачи Эстонии российских территорий не существует, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Общество
ПФР подтвердил льготы для более чем миллиона предпенсионеров
Официальный статус гражданина, достигшего предпенсионного возраста, уже подтвердили более 1,1 млн россиян.
Общество
В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей
«Законопроектом предусматривается получение МВД информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения», — заявили в ведомстве.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Политика
На Украине пригрозили «вжарить» по России после решения суда ООН
Украина намерена добиваться взыскания компенсаций с России в том случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше российской стороны в деле о нарушении двух международных конвенций.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Экономика
Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Технологии
Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые карты
Tele2 в партнерстве с платежной системой Mastercard и компанией Cardsmobile запускает операторский кошелек, который совмещает возможность эмиссии и токенизации карт.
Происшествия
К сотрудникам петербургского «Водоканала» пришли с обысками
В Петербурге утром в среду, 20 ноября, правоохранители пришли с обысками к сотрудникам "Водоканала".
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Футбол
Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов
В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Футбол
Радимов назвал «чудом» украинского футболиста Яремчука
Бывший футболист сборной России, тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу украинского нападающего Романа Яремчука.
Происшествия
Прокуратура проверит защиту учебных заведений после ЧП в Благовещенске
Происшествия
Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле
Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.
Экономика
Банк России может уравнять комиссии за карточные переводы
Если предложение согласуют, размер комиссии будет устанавливаться банком и будет единым для разных видов переводов.
Авто
Toyota представила новый Toyota RAV4 Prime
Компания Toyota представила на автосалоне новый гибридный кроссовер Toyota RAV4 Prime.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Спорт
Глазырина попала в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Союз биатлонистов России утвердил состав сборной России на первые этапы Кубка IBU. В состав женской сборной вошла Екатерина Глазырина.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Происшествия
Генпрокуратура готовит документы на экстрадицию главы «Рольфа»
Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию основателя и главы группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей, которые находятся за пределами России.