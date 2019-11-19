Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЗа банкротство недорого возьмут

Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

За банкротство недорого возьмут

Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.
Коммерсантъвчера в 17:44

Подробнее о событии

За банкротство недорого возьмут

Коммерсантъвчера в 17:44

В долгу не останутся

Российская газетавчера в 15:54

Россиянам упростят процесс банкротства

URA.Ruвчера в 12:29

Россиянам предложат простой способ списать долги

Lenta.ru03:52

В России хотят упростить процесс банкротства

ГлобалМСК.рувчера в 17:58

Минэкономразвития обновило законопроект о банкротстве граждан

Парламентская газета02:20

МЭР обновило законопроект о банкротстве граждан

Право.ру00:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Происшествия

Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

РБК 03:56
Происшествия

В Ростове силовик взял в заложники свою жену

Сотрудник правоохранительных органов в Ростове-на-Дону взял в заложники свою супругу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах области.
Российская газета 03:54
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Происшествия

На кладбище в Мончегорске погибли рабочие

Новости Мурманской области 01:22
Кино

Старая добрая Англия в фильме «Аббатство Даунтон»

Коммерсантъ вчера в 17:44
Политика

В Госдуме не увидели оснований для передачи Эстонии российских земель

Оснований для передачи Эстонии российских территорий не существует, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Известия 04:01
Общество

ПФР подтвердил льготы для более чем миллиона предпенсионеров

Официальный статус гражданина, достигшего предпенсионного возраста, уже подтвердили более 1,1 млн россиян.
Город+ вчера в 08:49
Общество

В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей

«Законопроектом предусматривается получение МВД информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:44
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru вчера в 07:18
Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо вчера в 06:40
Политика

На Украине пригрозили «вжарить» по России после решения суда ООН

Украина намерена добиваться взыскания компенсаций с России в том случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше российской стороны в деле о нарушении двух международных конвенций.
Lenta.ru 03:41
Политика

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Lenta.ru вчера в 11:10
Экономика

Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Известия вчера в 11:37
Технологии

Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые карты

Tele2 в партнерстве с платежной системой Mastercard и компанией Cardsmobile запускает операторский кошелек, который совмещает возможность эмиссии и токенизации карт.
Retail & Loyalty вчера в 04:19
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Происшествия

К сотрудникам петербургского «Водоканала» пришли с обысками

В Петербурге утром в среду, 20 ноября, правоохранители пришли с обысками к сотрудникам "Водоканала".
Питерские заметки 03:27
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Экономика

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 03:46
Футбол

Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов

В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Вести.Ru вчера в 15:01
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

Вести.Ru 03:40
Футбол

Радимов назвал «чудом» украинского футболиста Яремчука

Бывший футболист сборной России, тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу украинского нападающего Романа Яремчука.
Pravda.Ru вчера в 09:08
Происшествия

Прокуратура проверит защиту учебных заведений после ЧП в Благовещенске

Российская газета 02:42
Происшествия

Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле

Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.
REGNUM 04:05
Экономика

Банк России может уравнять комиссии за карточные переводы

Если предложение согласуют, размер комиссии будет устанавливаться банком и будет единым для разных видов переводов.
REGNUM 03:47
Авто

Toyota представила новый Toyota RAV4 Prime

Компания Toyota представила на автосалоне новый гибридный кроссовер Toyota RAV4 Prime.
Автоновости дня 01:01
Армия и оружие

Нетаньяху прокомментировал удары израильской армии по Сирии

ТАСС 02:27
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Спорт

Глазырина попала в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Союз биатлонистов России утвердил состав сборной России на первые этапы Кубка IBU. В состав женской сборной вошла Екатерина Глазырина.
Чемпионат 03:05
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа 18 ноября в 20:52
Происшествия

Генпрокуратура готовит документы на экстрадицию главы «Рольфа»

Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию основателя и главы группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей, которые находятся за пределами России.
ТАСС 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное