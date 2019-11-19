Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.

с чего всё началось

Ранее законопроект предполагал только подачу заявления в арбитражный суд, на что имели право кредитор с требованиями от 500 тысяч рублей и должник с долгом от 50 тысяч.

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