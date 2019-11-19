Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам предложат простой способ списать долги

Ранее законопроект предполагал только подачу заявления в арбитражный суд, на что имели право кредитор с требованиями от 500 тысяч рублей и должник с долгом от 50 тысяч.
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с чего всё началось

За банкротство недорого возьмут

Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.
Коммерсантъвчера в 17:44

Подробнее о событии

Россиянам предложат простой способ списать долги

Lenta.ru03:52

За банкротство недорого возьмут

Коммерсантъвчера в 17:44

МЭР обновило законопроект о банкротстве граждан

Право.ру00:58

В России хотят упростить процесс банкротства

ГлобалМСК.рувчера в 17:58

Минэкономразвития обновило законопроект о банкротстве граждан

Парламентская газета02:20

В долгу не останутся

Российская газетавчера в 15:54

Россиянам упростят процесс банкротства

URA.Ruвчера в 12:29
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Кино

Netflix перехватил у History популярный сериал «Викинги»

REGNUM 03:29
Экономика

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Путин подчеркнул, что это значение является самым низким за всю историю современной России.
Газета.Ru 06:04
Здоровье

Нарколог рассказал о влиянии курения на продолжительность жизни

Продолжительность жизни курящего человека из-за потребления табака сокращается в среднем на 10 лет.
Известия вчера в 03:51
Политика

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 03:31
Общество

СМИ: Абызов перевел в офшоры более $800 млн

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть в эстонском филиале шведского банка Swedbank, сообщается в совместном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты».
Коммерсантъ 06:20
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Происшествия

Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку рентген

Газета.Ru 06:23
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru 17 ноября в 22:20
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк

Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
РИА Новости 06:49
Армия и оружие

В НАТО планируют признать космос сферой военной деятельности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует признать космос как одну из сфер военной деятельности.
Аргументы недели вчера в 06:56
Здоровье

В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов

В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
TLT.ru - Новости Тольятти вчера в 09:51
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю девочку из кубанского хутора Родниковский нашли, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 01:14
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Авто

Aston Martin представила свой первый кроссовер Aston Martin DBX

Стоит сказать, что представленный автомобиль DBX — это первый кроссовер в истории бренда Aston Martin.
Тарантас Ньюс вчера в 23:37
Экономика

«Новатэк» просит 20 млрд руб. на строительство СПГ-терминала на Камчатке

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить 20 миллиардов рублей на создание морского терминала по перевалке сжиженного природного газа на Камчатке, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Камчатка-Информ 01:04
Экономика

Американский экономист шокировал российских либералов

Американский экономист, журналист Forbes Кеннет Рапоза до глубины души расстроил российских либералов, которые постоянно заявляют, что экономика России разваливается.
Брянские новости вчера в 19:24
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Слово и Дело 01:24
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 18 ноября в 14:20
Политика

В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
РИА Новости 04:59
Общество

Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время

Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
RT на русском вчера в 19:28
Политика

Кремль рассказал о подготовке телемоста для запуска «Силы Сибири»

REGNUM 05:50
Экономика

Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ

В 2020 г. самое большое повышение платы за "коммуналку" ожидается в Чечне – на 6,5%, передает издание Bankiros.ru.
Утро.ru 05:55
Происшествия

Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Коммерсантъ 05:48
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Российская газета 06:00
Общество

Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств

Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Российская газета 05:14
Шоу-бизнес

Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике

Жанна Агузарова появилась на публике после длительного перерыва.
Пятый канал 00:48
Транспорт

Платную трассу Москва-Казань начнут строить в 2020 году

Первый участок платной автодороги Москва - Казань начнут строить во втором полугодии 2020 года, заявил вице-премьер России Максим Акимов на заседании правительственной комиссии по транспорту.
Российская газета 04:35
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