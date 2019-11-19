Экономика
Lenta.ruРоссиянам предложат простой способ списать долги
Ранее законопроект предполагал только подачу заявления в арбитражный суд, на что имели право кредитор с требованиями от 500 тысяч рублей и должник с долгом от 50 тысяч.
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с чего всё началось
Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.Коммерсантъвчера в 17:44
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Экономика
Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы
Путин подчеркнул, что это значение является самым низким за всю историю современной России.
Здоровье
Нарколог рассказал о влиянии курения на продолжительность жизни
Продолжительность жизни курящего человека из-за потребления табака сокращается в среднем на 10 лет.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Общество
СМИ: Абызов перевел в офшоры более $800 млн
Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть в эстонском филиале шведского банка Swedbank, сообщается в совместном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты».
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк
Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
Армия и оружие
В НАТО планируют признать космос сферой военной деятельности
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует признать космос как одну из сфер военной деятельности.
Здоровье
В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов
В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю девочку из кубанского хутора Родниковский нашли, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Авто
Aston Martin представила свой первый кроссовер Aston Martin DBX
Стоит сказать, что представленный автомобиль DBX — это первый кроссовер в истории бренда Aston Martin.
Экономика
«Новатэк» просит 20 млрд руб. на строительство СПГ-терминала на Камчатке
Глава «Новатэка» Леонид Михельсон направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить 20 миллиардов рублей на создание морского терминала по перевалке сжиженного природного газа на Камчатке, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Экономика
Американский экономист шокировал российских либералов
Американский экономист, журналист Forbes Кеннет Рапоза до глубины души расстроил российских либералов, которые постоянно заявляют, что экономика России разваливается.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
Экономика
Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ
В 2020 г. самое большое повышение платы за "коммуналку" ожидается в Чечне – на 6,5%, передает издание Bankiros.ru.
Происшествия
Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Общество
Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств
Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Шоу-бизнес
Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике
Жанна Агузарова появилась на публике после длительного перерыва.
Транспорт
Платную трассу Москва-Казань начнут строить в 2020 году
Первый участок платной автодороги Москва - Казань начнут строить во втором полугодии 2020 года, заявил вице-премьер России Максим Акимов на заседании правительственной комиссии по транспорту.