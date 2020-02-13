Общество
ТАССРоссиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Субъекты РФ могут устанавливать дополнительные документы, позволяющие приобрести право на землю под гаражом. По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, "гаражная амнистия" поможет более 4,5 млн автовладельцам. Предполагается, что законопроект вступит в силу в 2021 году.
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Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Армия и оружие
Начальники Генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе
Начальники Генштабов Вооруженных Сил России и Турции генерал армии Валерий Герасимов и генерал Яшар Гюлер обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Армия и оружие
В Ираке ракетами обстреляна военная база США
На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг
Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Политика
Небензя объяснил позицию России по резолюции Совбеза ООН по Ливии
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Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Политика
В Конституцию впишут Курилы и зарплаты
Поправка о запрете на отчуждение территорий позволяет власти придать явке на голосование за Конституцию дополнительный смысл для национал-патриотического сегмента избирателей, которые не согласны с нынешней политикой на украинском направлении.
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
Политика
Власти США предъявили новые обвинения Huawei
Власти США предъявили новые обвинения китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэну Ваньчжоу.
Здоровье
Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз
В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
Общество
На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид
Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
Здоровье
Резко снизилось число инфицированных коронавирусом в Китае
Темпы увеличения числа инфицированных новым коронавирусом в КНР за последнюю неделю сократились на 48,2%, сообщил представитель государственного комитета по делам здравоохранения Китая.
Хоккей
«Амур» по буллитам обыграл «Витязь»
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Биатлон
Сборная России финишировала на своем месте
У выигравших норвежцев, слишком очевидных фаворитов, было семь промахов, у закончивших эстафету следом за ними, в 15 секундах, итальянцев — шесть.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Политика
Премьер-министр Польши приедет в Смоленск 10 апреля
Кино
Появился трейлер «Французского диспетчера» Уэса Андерсона
Кино
Анджей Сапковский: «Цвет кожи не обсуждался в деталях в моих книгах, так что авторы адаптаций могут свободно творить»
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский высказался об адаптации своей работы.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Армия и оружие
Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Общество
Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» может превысить 300 млн рублей
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» может превысить 300 млн рублей.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Экономика
Правительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка
Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства Согласно документу, разработанному Министерством финансов РФ совместно с с Банком России, для покупки акций планируется задействовать Фонд национального благосостояния.