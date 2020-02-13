Общество
ТАССРоссиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Субъекты РФ могут устанавливать дополнительные документы, позволяющие приобрести право на землю под гаражом. По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, "гаражная амнистия" поможет более 4,5 млн автовладельцам. Предполагается, что законопроект вступит в силу в 2021 году.
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В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
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Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
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Общество
Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Политика
Кавказская война и ситуация в Сирии: интервью посла России в Турции
Убедились: они исходят из "исторически сложившегося" стереотипа – плохая агрессивная Россия, маниакально одержимая жаждой географической экспансии и "этнических чисток", злобно напала на своих мирных соседей – адыгов, шапсугов и прочих и "выдавила" их с родины.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Политика
Посол России назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, за прошлый год россияне получили около 6 тысяч отказов во въезде в еврейское государство, часть из которых были необоснованными.
Авто
Опубликованы первые изображения нового Renault Logan
Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
Авто
Nissan может остановить сборку машин в России из-за коронавируса
Футбол
Спортивный директор «Зенита»: Не понимаю, для чего вводится новый лимит на легионеров
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о новом лимите на легионеров, который вступает в силу со следующего сезона.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Леванте» в матче клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Локомотив" обыграл испанский "Леванте" в матче второго тура групповой стадии клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.
Биатлон
Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил
Двукратный олимпийский чемпион, российский биатлонист Евгений Устюгов обвиняется Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) в предполагаемом нарушении антидопинговых правил, говорится на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Экономика
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Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате
31 января Басманный суд заочно арестовал двоих сыновей Бориса Минца — Дмитрия и Александра на два месяца.