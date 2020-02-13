Общество
ТАССРоссиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Субъекты РФ могут устанавливать дополнительные документы, позволяющие приобрести право на землю под гаражом. По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, "гаражная амнистия" поможет более 4,5 млн автовладельцам. Предполагается, что законопроект вступит в силу в 2021 году.
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с чего всё началось
На рассмотрение правительства России внесен законопроект о так называемой гаражной амнистии, которая позволит владельцам незарегистрированных гаражей и земельных участков их оформить, сообщила пресс-служба Россреестра.Forbes04:31
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