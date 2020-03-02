Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона. Как рассказали газете в Минсельхозе России, старт программы сельской ипотеки запланирован на март 2020 года.
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с чего всё началось

Льготно у моря: россияне смогут получить ипотеку под 2,7% на курортах

Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края. В их числе Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово и другие — список уже утвержден приказом минсельхоза региона (документ есть у «Известий»).
Известиявчера в 16:01

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Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

РИА Новостивчера в 19:29

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах Кубани

Телеканал 360°вчера в 18:19

Россияне смогут получить льготную ипотеку на курортах

РЕН ТВвчера в 16:13

Россиянам предложили низкую ставку по ипотеке на курортах

Lenta.ruвчера в 17:34

Россиянам предложили ипотеку на курортах под 2,7%. Льготную программу запустят и в других регионах

URA.Ruвчера в 16:37

Россиянам предложат ипотеку под 2,7% на курортах Краснодарского края

Московский Комсомолецвчера в 18:11

Российским гражданам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

Известиявчера в 16:02
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Компания—производитель люксовых автомобилей Aurus собрала более 700 предзаказов, сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов в интервью «РИА Новости».
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Компания Elephone выпускает смартфон Elephone U3H

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Основой 4G-смартфона Nokia C2 послужит процессор UNISOC

Основой смартфона послужит процессор UNISOC (ранее — Spreadtrum).
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