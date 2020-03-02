Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона. Как рассказали газете в Минсельхозе России, старт программы сельской ипотеки запланирован на март 2020 года.
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с чего всё началось

Льготно у моря: россияне смогут получить ипотеку под 2,7% на курортах

Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края. В их числе Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово и другие — список уже утвержден приказом минсельхоза региона (документ есть у «Известий»).
Известия16:01

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Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

РИА Новости19:29

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах Кубани

Телеканал 360°18:19

Россиянам предложат ипотеку под 2,7% на курортах Краснодарского края

Московский Комсомолец18:11

Россиянам предложили низкую ставку по ипотеке на курортах

Lenta.ru17:34

Россиянам предложили ипотеку на курортах под 2,7%. Льготную программу запустят и в других регионах

URA.Ru16:37

Россияне смогут получить льготную ипотеку на курортах

РЕН ТВ16:13

Российским гражданам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

Известия16:02
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Происшествия

В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье

В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
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Музыка

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Международная этно-группа выступила на фестивале современной музыки "UU.SOUND" В Улан-Удэ с 26 по 29 февраля состоялся первый фестиваль современной музыки "UU.SOUND", который представил зрителям творчество начинающих и уже состоявшихся музыкантов со всей страны и даже за её пределами.
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Происшествия

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Один человек погиб, десять пострадали в аварии, произошедшей во Владимирской области.
Российская газета 21:14
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Хоккей

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 22:50
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Lenta.ru 28 февраля в 07:20
Культура

Объявили состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ

ToDay News Ufa 14:29
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Армия и оружие

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

Piter.tv вчера в 07:13
Здоровье

В Красноярске в аптеках не хватает медицинских масок

Ажиотаж с медицинскими масками докатился и до Красноярска.
ИА 1-Line 21:01
Происшествия

В Екатеринбурге напали на экс-директора четвертой овощебазы, который пытался украсть земли барда Новикова

Ночью в Екатеринбурге напали на экс-директора овощебазы №4 Ивана Обухова. Об этом сообщил источник URA.RU.
URA.Ru 22:15
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Общество

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия 19:48
Гаджеты

Представлен новый смартфон Huawei Enjoy 10e

В ближайшее дни стартуют продажи нового смартфона Huawei Enjoy 10e.
Rusargument 03:00
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
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Здоровье

Роспотребнадзор прокомментировал результаты тестов на коронавирус у пассажиров Diamond Princess во Владивостоке

Семь человек, которые были эвакуированы с зараженного коронавирусом лайнера и доставлены из Японии во Владивосток, прошли все проверки на страшное заболевание, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 22:23
Экономика

Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете

Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году.
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Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия 18:03
Общество

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский GPFG — отказался от акций четырех компаний

Представители фонда, как пишет агентство Reuters, передали рекомендации в норвежский Центробанк, который управляет фондом, и в ближайшее время тот обнародует эту информацию.
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Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 вчера в 11:50
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
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Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости 19:30
Общество

В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу

В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.
RuNews24.ru вчера в 23:33
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Известия 12:07
Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Российская газета 16:40
Наука

Культурную эволюцию связали с «социальными сетями»

Европейские антропологи опубликовали в журнале Science Advances статью о первобытных «социальных сетях», которые способствовали культурному и технологическому развитию человечества в последние 300 тыс. лет.
Дилетант вчера в 09:23
Хоккей

Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой

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Футбол

Кокорин назвал гол в ворота «Арсенала» самым долгожданным

Газета.Ru 17:35
Общество

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

ТАСС 10:12
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