Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона. Как рассказали газете в Минсельхозе России, старт программы сельской ипотеки запланирован на март 2020 года.
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с чего всё началось

Льготно у моря: россияне смогут получить ипотеку под 2,7% на курортах

Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края. В их числе Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово и другие — список уже утвержден приказом минсельхоза региона (документ есть у «Известий»).
Известиявчера в 16:01

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Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

РИА Новостивчера в 19:29

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах Кубани

Телеканал 360°вчера в 18:19

Россиянам предложили низкую ставку по ипотеке на курортах

Lenta.ruвчера в 17:34

Россиянам предложат ипотеку под 2,7% на курортах Краснодарского края

Московский Комсомолецвчера в 18:11

Россиянам предложили ипотеку на курортах под 2,7%. Льготную программу запустят и в других регионах

URA.Ruвчера в 16:37

Россияне смогут получить льготную ипотеку на курортах

РЕН ТВвчера в 16:13

Российским гражданам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

Известиявчера в 16:02
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Спорт

Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Летние Олимпийские игры, которые стартуют в Токио 24 июля 2020 года, могут пройти без зрителей.
Вести.Ru 03:00
Здоровье

Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты

В ведомстве объяснили данные, предоставленные аудиторами. Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты.
Piter.tv 28 февраля в 00:09
Биатлон

МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Известия 02:37
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Происшествия

Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком

Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком.
Lenta.ru 02:40
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Общество

Гидрометцентр РФ спрогнозировал аномальное тепло в марте в Кузбассе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в некоторых районах России, в том числе в Кемеровской области, в марте ожидается аномальное тепло.
VSE42.RU 01:01
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 19:05
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Технологии

Ученые обнаружили белок в метеорите

Машины и Механизмы 28 февраля в 13:57
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке

Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Российская газета 01:25
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать иммунитет

Специалисты озвучили основные признаки снижения иммунной активности. В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать иммунитет.
Piter.tv вчера в 02:54
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло сообщение о сбитом российском Су-24 в Идлибе

«Самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме», — сообщили «Интерфаксу» российские военные.
BFM.ru вчера в 05:07
Общество

Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
RT на русском 02:27
Происшествия

В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска

Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
REGNUM вчера в 21:11
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.
РИА Новости 03:09
Армия и оружие

СМИ: Египет создаёт арабский фронт для сдерживания Турции в регионе

Наибольшее недовольство Египта, который после прихода к власти в крупнейшей арабской республике Абдель Фаттаха ас-Сиси переживает один из худших за всю современную историю этапов отношений с Турцией, вызывают действия Анкары в Ливии, где Эрдоган оказывает прямую военную помощь Правительству национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем.
Евразия Daily 02:20
Футбол

Федун поделился мнением об игре «Спартака» в матче против «Динамо»

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун поделился мнением об игре своей команды в матче против московского "Динамо" в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ).
Газета.Ru 01:59
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС вчера в 19:22
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году

Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
REGNUM 00:46
Происшествия

СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, напавшей на двух сыновей, один из которых погиб от полученных ранений.
ТАСС вчера в 15:30
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над Саракибом

Взгляд.ру 01:43
Общество

Беглов выдвинул Эргашева на должность вице-губернатора Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное Собрание обращение с предложением согласовать назначение Олега Эргашева на должность вице-губернатора города.
78.ru 02:28
Политика

Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, но лидеры подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе.
ФАН вчера в 10:13
Общество

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
REGNUM 01:07
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Общество

Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
ToDay News Ufa 28 февраля в 05:53
Армия и оружие

Китайский эсминец навел лазер на самолет-разведчик ВМС США

Москва 24 28 февраля в 00:50
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