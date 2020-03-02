Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона. Как рассказали газете в Минсельхозе России, старт программы сельской ипотеки запланирован на март 2020 года.
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с чего всё началось

Льготно у моря: россияне смогут получить ипотеку под 2,7% на курортах

Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края. В их числе Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово и другие — список уже утвержден приказом минсельхоза региона (документ есть у «Известий»).
Известиявчера в 16:01

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Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

РИА Новостивчера в 19:29

Российским гражданам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

Известиявчера в 16:02

Россиянам предложат ипотеку под 2,7% на курортах Краснодарского края

Московский Комсомолецвчера в 18:11

Россиянам предложили низкую ставку по ипотеке на курортах

Lenta.ruвчера в 17:34

Россиянам предложили ипотеку на курортах под 2,7%. Льготную программу запустят и в других регионах

URA.Ruвчера в 16:37

Россияне смогут получить льготную ипотеку на курортах

РЕН ТВвчера в 16:13

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах Кубани

Телеканал 360°вчера в 18:19
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Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве

Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:47
Происшествия

Сбежавшая из карантина в Севастополе женщина не является россиянкой

Женщина, самовольно покинувшая инфекционную больницу в Севастополе, где проходила карантин на коронавирусную инфекцию, не является гражданкой Российской Федерации, сообщил РИА Новости вице-губернатор города Александр Кулагин.
РИА Новости 05:37
Общество

Регионы с наибольшей просрочкой по кредитам назвали в России

Эксперты объясняют это тем, что в Крыму и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем, поэтому заемщики еще не успели сформировать просроченную задолженность.
EastRussia вчера в 21:40
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Происшествия

На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

На перегоне между станциями «Алма-Атинская» и «Орехово» Замоскворецкой линии прервалось движение поездов из-за падения пассажира на пути.
РБК 05:36
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Биатлон

МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Lenta.ru 03:46
Экономика

Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу

Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
РИА Новости 04:55
Армия и оружие

Путин назвал цель создания гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие позволяет России сохранять стратегическую стабильность и стратегический баланс в мире.
Рамблер 06:09
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Газета.Ru 01:25
Энергетика

Поставки нефти из России в Белоруссию упали на 76%

Отмечается, что за первые два месяца 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию составили 709,14 тыс. тонн.
Евразия Daily 03:46
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Здоровье

Эвакуированные с Diamond Princess в Казань чувствуют себя хорошо

Россияне, доставленные с лайнера Diamond Princess в Казань, на сегодняшний день чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.
Коммерсантъ Казань 06:12
Происшествия

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости вчера в 22:17
Политика

Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Газета.Ru 05:05
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
RT на русском 29 февраля в 16:32
Здоровье

Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов

Медики назвали продукты, которые могут навредить щитовидной железе, продуцирующей важные для нормального функционирования организма гормоны.
ФАН вчера в 01:54
Общество

«Газпром нефть» рассказала о планах застройки участка в Петербурге

РИА Новости 03:38
Экономика

ОЭСР оценила влияние коронавируса на экономику России и мира

Ожидаемый рост ВВП в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, снижен на 0,8 п.п. – до 4,9%. ОЭСР отмечает, что эпидемия в Китае нарушила цепочки поставок и оказала негативное влияние на туристический и финансовый сектор всех стран G20, в особенности Японии, Кореи и Австралии, имеющими сильные экономические связи с страной.
Ведомости 06:20
Политика

Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Московский Комсомолец 05:44
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над Саракибом

Взгляд.ру 01:43
Культура

Мадонна упала во время своего выступления в Париже

Мадонна упала во время своего выступления в Париже. Как пишет Daily Mail, подняться 61-летней американской певице помогла танцовщица.
Эхо Москвы вчера в 12:02
Футбол

Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболу

Встречу между московскими "Спартаком" и ЦСКА, которая состоится 4 марта, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Вести.Ru 06:32
Общество

Операторы связи заключили «унию» в Петербурге

Операторы «Билайн», МТС и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метро, которая позволит обеспечить пассажиров голосовой связью и скоростным мобильным интернетом на всем пути следования, говорится в совместном сообщении компаний.
РБК Санкт-Петербург 06:30
Происшествия

В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Газета.Ru 04:31
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru вчера в 01:25
Биатлон

Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса

Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Lenta.ru 05:18
Кино

11 главных сериалов марта: выбор «Фонтанки»

«Фонтанка» выбрала 11 лучших сериалов марта.
Фонтанка.Ру 06:09
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