Общество
РИА НовостиРоссиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона. Как рассказали газете в Минсельхозе России, старт программы сельской ипотеки запланирован на март 2020 года.
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с чего всё началось
Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края. В их числе Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово и другие — список уже утвержден приказом минсельхоза региона (документ есть у «Известий»).Известиявчера в 16:01
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Россиянам предложат ипотеку под 2,7% на курортах Краснодарского края
Московский Комсомолецвчера в 18:11
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