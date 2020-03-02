Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края. В их числе Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово и другие — список уже утвержден приказом минсельхоза региона (документ есть у «Известий»).

с чего всё началось

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона. Как рассказали газете в Минсельхозе России, старт программы сельской ипотеки запланирован на март 2020 года.

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

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