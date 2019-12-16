Экономика
РБКРоссиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Многие спрашивают, зачем вводить новый продукт — необходимо дождаться, когда закончится заморозка взносов на накопительную пенсию, и ничего нового уже предлагать будет не нужно.
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Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Общество
Роскачество нашло пестициды в двух марках чая
Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Политика
В Кремле отреагировали на проект децентрализации власти на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление на Украине законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Технологии
Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России
Футбол
Это’О обвинил африканцев в том, что Мане не выиграл «Золотой мяч»
Мане в голосовании стал четвертым, и Это’О видит в этом недостаток поддержки от африканцев.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
Джулиани привел доказательства коррупции демократов на Украине
"Должно быть пять, шесть или семь украинских свидетелей, которые в один голос заявляют, что они в течение последних двух лет пытались приехать в США и представить нам доказательства крупного сговора украинцев, затрагивавшего демократов на выборах 2016 года, и весомые свидетельства связанной с этим коррупции", - указал адвокат Трампа.
Хоккей
Российские хоккеисты впервые выиграли Мировой кубок вызова
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва проверяют аэропорты и вокзалы
Четыре московских аэропорта проверяют после поступившего анонимного сообщения об угрозе взрывов, заявили ТАСС в правоохранительных органах.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Футбол
«На выезде во Владивосток вообще не понимал, где нахожусь». Самый загадочный легионер «Динамо»
Данила Игнатов встретился с новичком "Динамо" и узнал, почему его привлекла Россия, каково дружить со спартаковцем и общаться с Иброй и зачем в его честь устроили праздник в самом крутом парке Стокгольма.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Общество
Названы востребованные в 2020 году профессии
В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
Общество
Пожар не помешал ремонту на «Адмирале Кузнецове», заявил глава ОСК
Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" продолжается и не прекращался, несмотря на пожар, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Футбол
В Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста Зозулю
Футбольные болельщики сорвали матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете», оскорбляя с трибун нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозулю.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
Минобороны опубликовало видео воздушной учебной дуэли двух МиГ-31БМ.
Космос
Рогозин захотел создать «лифт» на Луну
Рогозин рассказал, что этот «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму: «Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров».
Происшествия
Сын Валерии снова попал в аварию
Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.
Музыка
В эфире «России 1» заглушили слово «протесты» в песне Би-2
Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах».
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Интернет
Стали известны самые ненадежные пароли для защиты аккаунтов
Создать надежный пароль просто - специалисты рекомендуют составить комбинацию из случайных символов.
Политика
Экс-глава Минтранса Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в законодательное собрание обращение с предложением назначить экс-министра транспорта России Максима Соколова на должность вице-губернатора.
Политика