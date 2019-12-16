Экономика
РБКРоссиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
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Политика
Песков заявил, что говорить о планах Путина на Новый год рано
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, подчеркнув, что до этого "еще работать и работать".
Общество
Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Note 10 Pro появились в России
С 16 декабря стартовали «живые» продажи новых смартфонов Xiaomi Mi Note 10 и Note 10 Pro.
Происшествия
Вынесен приговор по делу бывшего члена ОНК Дениса Набиуллина
Вынесен приговор по делу бывшего члена ОНК Дениса Набиуллина Пресненский райсуд приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина к четырем годам условно, признав его виновным в мошенничестве.
Интернет
Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов
В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Биатлон
Бабиков: я записал разговор с тренерами, чтобы меня снова не сделали крайним
Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как узнал о том, что после этапа Кубка мира в Эстерсунде он вынужден вернуться на родину.
Политика
Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Происшествия
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали 14 человек
В результате аварии с автобусом в Нижегородской области пострадали 14 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД.
Культура
Трое сахалинцев прошли в финал шоу «Танцы на ТНТ»
Шестой сезон шоу Танцы на ТНТ подходит к концу. Впервые в финал попали сразу трое сахалинцев.
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Происшествия
Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
Политика
«Формула Штайнмайера» может стать частью закона о статусе Донбасса
14 декабря представитель Украины в контактной группе в Минске Алексей Резников заявил, что "формула Штайнмайера" прописана в пролонгированном законе об особом статусе Донбасса.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Политика
В Кремле прокомментировали проект о децентрализации власти на Украине
Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, должен быть проанализирован.
Биатлон
Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году
Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
Армия и оружие
В МИД оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Технологии
Исследование: лидеры рынка усиливают интернет вещей технологиями ИИ
Согласно выводам совместного исследования IDC, SAS, Intel и Deloitte, охватившего представителей 450 крупнейших мировых компаний, 90% респондентов отметили, что эффект от использования ИИ и интернета вещей в рамках единой системы превысил их ожидания.
Политика
На Украине русский язык знают лучше россиян, заявили в Раде
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко выразил уверенность, что Жители Украины якобы знают русский язык лучше, чем россияне.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Космос
Рогозин рассказал о планах создать «лифт» на Луну
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поведал о планах создания специального "лифта", который сможет доставлять к Луне коммерческие грузы, передает "Интерфакс".
Культура
Во Франции умерла актриса Анна Карина
О смерти актрисы сообщило агентство AFP со ссылкой на ее агента. Анна Карина, датчанка по происхождению, родилась в Копенгагене в 1940 году.
Футбол
Лэмпард попросил «Челси» купить летом нового вратаря
Если голкипер будет куплен, то нынешний первый номер «Челси» Кепа Аррисабалага может потерять место в основном составе.
Спорт
Минспорта РФ не допустило детей из ЛНР до соревнований в России
Известный военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo сообщил о вопиющей ситуации, произошедшей на соревнованиях в Смоленске по отношению к детям-спортсменам с Донбасса.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.