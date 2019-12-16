Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.

Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

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