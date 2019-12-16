Экономика

РБКРБКРоссиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
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Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

РБКвчера в 17:00

Россиянам пообещали до 120 тысяч рублей за участие в новой системе накопительных пенсий

URA.Ruвчера в 20:33

Россиян заманивают деньгами в новую систему накопительных пенсий

Национальная служба новостей00:59

Россиянам обещают большие деньги за переход в новую систему накопительных пенсий

Gazeta.SPb01:42

Россиянам, которые будут сами копить себе на пенсию, пообещали до 120 тысяч рублей

Версия-Саратов02:39

Россиян хотят заманить деньгами в новую систему накопительных пенсий

Регион online02:30

Россиянам могут заплатить за переход на новую пенсионную систему

Уралинформбюро02:42
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"Обвиняемые вину признают частично, а именно не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны с квалифицирующим признаком о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору", - сказал собеседник агентства.
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