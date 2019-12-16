Экономика
РБКРоссиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
Фигурное катание
Плющенко и Тутберидзе поскандалили из-за Загитовой
Ответ команды Тутберидзе В ответ на заявление Плющенко команда Тутберидзе в Instagram разместила пост, в котором досталось не только олимпийскому чемпиону, но и тренеру Татьяне Тарасовой.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Общество
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал десять самых заметных новых миллиардеров.
Общество
Экс-министр транспорта Максим Соколов предложен на пост вице-губернатора Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Заксобрание города кандидатуру бывшего министра транспорта Максима Соколова на пост вице-губернатора.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Общество
Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
Политика
В США указали место России в рейтинге могущественных стран
Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира.
Происшествия
В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой
"Обвиняемые вину признают частично, а именно не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны с квалифицирующим признаком о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору", - сказал собеседник агентства.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245
Стоит отметить, что Ян выиграл все 6 боев в UFC. Фэйбер потерпел 11 поражение в 46 поединках.
Армия и оружие
Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии
В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Происшествия
Полиция потеряла «самую красивую наркоманку России»
Героиня статьи «Героин — собственность модели» Анна Глазова, которую прозвали самой красивой наркоманкой России, скрылась от органов правосудия в неизвестном направлении.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Общество
В Башкирии сменились главы трёх районов
Главой Благоварского района Радий Хабиров назначил Марата Юсупова.
Общество
В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»
Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
15 декабря Аксенов в сопровождении медиков и полиции пришел к Борисовой и потребовал отдать ему дочь.
Авто
Volkswagen готовит «заряженный» электрокар GTX
«X» в имени GTX обозначает систему полного привода, предполагая, что в грядущих «заряженных» вариациях ID могут применить 2 мотора, один из которых будет приводить в движение передние колеса, а второй - задние колеса.
Общество
В Воронежской области 31 декабря сделали выходным
За несколько дней в голосовании приняли участие более 46 тысяч человек, подавляющее большинство — 85,79% проголосовавших высказались за то, чтобы сделать 31 декабря выходным, при этом выйти на работу в субботу, 28 декабря.
Политика
В Киргизии запретили добычу урана
В Киргизии запретили деятельность, связанную с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых и ториевых месторождений — соответствующий закон подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков, заявили в пресс-службе главы государства.
Общество
Синоптики предупредили об отсутствии снега в Москве до конца декабря
«К сожалению, образования снежного покрова москвичам пока ждать не стоит, так как осадки будут небольшие и закончатся до того, как температура опуститься ниже нуля», — объяснил синоптик 16 декабря РБК.
Гаджеты
В Сети показали постеры смартфонов Oppo A91 и A8
Новые постеры не раскрывают ничего, кроме дизайна и некоторых ключевых характеристик будущих смартфонов Oppo, включая Reno 3, Reno 3 Pro, A91 и A8.
Политика
На Украине русский язык знают лучше россиян, заявили в Раде
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко выразил уверенность, что Жители Украины якобы знают русский язык лучше, чем россияне.
Политика
Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме
Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
Общество
Mail.ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 году
Mail.ru Group в 2020 г. запустит собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube.