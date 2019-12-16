Экономика

РБКРБКРоссиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
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Россиянам вернут до 120 тысяч с пенсионных взносов

Московский Комсомолец03:20

Россиянам, которые будут сами копить себе на пенсию, пообещали до 120 тысяч рублей

Версия-Саратов02:39

Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

РБКвчера в 17:00

Россиянам обещают большие деньги за переход в новую систему накопительных пенсий

Gazeta.SPb01:42

Россиян заманивают деньгами в новую систему накопительных пенсий

Национальная служба новостей00:59

Россиянам пообещали до 120 тысяч рублей за участие в новой системе накопительных пенсий

URA.Ruвчера в 20:33

Россиян хотят заманить деньгами в новую систему накопительных пенсий

Регион online02:30
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Происшествия

Суд продлил арест срочника, расстрелявшего восемь военных в Забайкалье

РИА Новости 03:56
Экономика

Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
Коммерсантъ 00:38
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Опубликовано видео схватки орлана и осьминога

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В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран

Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Lenta.ru 03:50
Политика

Глава МИД Украины назвал даты для нового перемирия в Донбассе

О новом перемирии в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря, заявил в интервью УНИАН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РБК 04:25
Кино

Завершены съемки нового фильма Mortal Kombat

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Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии «продавщицей»

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
РИА Новости вчера в 19:41
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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

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Полиция потеряла «самую красивую наркоманку России»

Героиня статьи «Героин — собственность модели» Анна Глазова, которую прозвали самой красивой наркоманкой России, скрылась от органов правосудия в неизвестном направлении.
Lenta.ru 02:35
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Происшествия

Пьяный петербуржец стрелял с балкона по жене и дочери

Вести.Ru 02:54
Общество

В России запустят отечественный аналог YouTube

Как сообщил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев в интервью РБК, в 2020 году компания собирается запустить «аналогичный видеоресурс», который «будет существовать как единый видеосервис в рамках холдинга».
Популярная механика 03:35
Культура

Артисты «Квартала 95» спели песню о невыполненных обещаниях Зеленского

Артисты студии «Квартал 95» спели на концерте песню, в которой напомнили президенту Владимиру Зеленскому о невыполненных обещаниях.
РБК 04:23
Политика

Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 03:00
Авто

Geely совместно с Volvo разрабатывает новый кроссовер

Китайский бренд Lynk & Co, который принадлежит концерну Geely и шведской Volvo, готовит к дебюту новый кроссовер с индексом 06.
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Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

Lenta.ru 04:14
Общество

Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Газета.Ru 04:14
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru 14 декабря в 10:18
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
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В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

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Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
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Сын Валерии снова попал в аварию

Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
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Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
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Польша предупредила о последствиях попыток сделать из России врага

Любые попытки сделать из России врага могут выйти Польше боком.
Телеканал 360° вчера в 00:39
Политика

Франция надеется, что договор по транзиту российского газа через Украину в Европу будет подписан до конца 2019 года

Франция надеется, что договор по транзиту российского газа через Украину в Европу будет подписан до конца 2019 года.
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Происшествия

Летевшего в Новосибирск пьяного дебошира привязали к креслу

Экипаж самолета, выполнявшего рейс Кисловодск-Новосибирск, был вынужден привязать к креслу пьяного дебошира.
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Затонувший плавучий док с подлодкой утилизируют в Севастополе

Плавдок ПД-16 вместе со списанной подлодкой Б-380 затонули в ночь на 15 декабря. Позже подводная лодка всплыла на поверхность.
Телеканал 360° вчера в 04:51
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Opel объявил цены на кроссовер и минивэн в России

Компания Opel объявила старт приема заказов на свои автомобили в России.
Quto.ru 04:20
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