ЖКХ

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов проиндексирует их в пределах прогнозируемой инфляции плюс 0,6-1,5 процентного пункта.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

Россиянам следует предоставить право не оплачивать некачественные коммунальные услуги, такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
РИА Новостивчера в 20:48

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Как сэкономить, если вас не устраивают услуги ЖКХ

Вечерняя Москва05:34

Россиян могут освободить от платы за некачественные услуги ЖКХ

РБК04:12

В Госдуме предложили разрешить россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ

URA.Ruвчера в 20:44

В СФ скептически отнеслись к предложению не платить за плохие услуги ЖКХ

РИА Новости05:15

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

RT на русскомвчера в 23:25

В Госдуме хотят разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

Газета.Ru03:27

В Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ

РЕН ТВвчера в 20:18
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Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска

RT на русском 01:42
Технологии

В России появится собственная спутниковая система телефонной связи

Москва 24 04:11
Экономика

Нацбанк Украины оценил потери в случае сокращения транзита газа

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RT на русском вчера в 16:10
Гаджеты

Пользователи iOS 13 жалуются на проблемы с закрытием приложений

Многие пользователи iOS 13 стали жаловаться на проблему с мобильной операционной системой.
News.ru 03:14
Происшествия

В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика

Шестилетний мальчик, убитый накануне в детском саду в Нарьян -Маре, был не единственным ребенком в семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования Ненецкого автономного округа.
Радио Sputnik 05:17
Общество

Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве

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РБК 05:33
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Происшествия

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RT на русском 05:21
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Российская газета 05:41
Армия и оружие

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

ТАСС 05:48
Происшествия

Студент из Томска заработал 29 штрафов во время погони

Работники правоохранительных органов задержали девятнадцатилетнего студента в Томске, который заработал 29 штрафов в ходе погони с полицейскими.
Discover24 03:24
Происшествия

На Ямале сверстники избили подростка-инвалида, решив, что он педофил

В Надыме двое подростков избили своего сверстника-инвалида, поскольку приняли его за педофила.
Росбалт 04:56
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

РБК 05:37
Транспорт

Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году

"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.
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Газета.Ru 03:55
Кино

Охота на монстров: Вышел трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак» по мотивам фэнтези-саги Анджея Сапковского.
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Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»

Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
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Хоккей

Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе

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Эмилия Кларк объяснила киноляп со стаканчиком кофе в «Игре престолов»

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Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
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Общество

В России после праздников начнут продавать альтернативное мясо из США

В России 5 ноября в рознице появится растительное мясо производства американской компании Beyond Meat.
Интерфакс 03:02
Политика

МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
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Общество

Бизнес предложил амнистию для выходящих из тени

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В России изменились ГОСТы на хлеб

Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.
Стерлитамакский рабочий 00:56
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Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

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Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
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Футбол

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