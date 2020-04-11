Пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика. Продавцы экранов утверждают, что эти средства индивидуальной защиты способны предотвратить заражение вирусами.

с чего всё началось

У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица. Их эффективность оценил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог и соведущий программы "Жить Здорово" Андрей Продеус.

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