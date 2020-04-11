Коронавирус
РИА НовостиРоссиянам предложили новый способ защиты от коронавируса
У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица. Их эффективность оценил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог и соведущий программы "Жить Здорово" Андрей Продеус.
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с чего всё началось
Пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика. Продавцы экранов утверждают, что эти средства индивидуальной защиты способны предотвратить заражение вирусами.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Среди россиян набирает популярность новое средство для профилактики коронавируса
Life.ruвчера в 21:39
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Лос-Анджелес, США, 11 апреля 2020, 04:14 — REGNUM Disney работает над созданием игрового фильма, в основу которого ляжет анимационная картина «Робин Гуд» 1973 года.
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Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
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Общество
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В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
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Наша версия вчера в 06:08
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости вчера в 04:33
Происшествия
В Карелии двух сотрудников УФСИН обвиняют в превышении полномочий
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Происшествия
Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
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Известия вчера в 00:49
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Правительство России выкупило половину акций Сбербанка
«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 06:29
Общество
«Это шок»: Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции
Продюссер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции и заявил, что испытал шок от увиденного количества людей на улице.
РИА Новости 00:12
Происшествия
В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 123 человек
В Брянске число заболевших коронавирусом увеличилось до 123 человека. Трое из них накануне выписали из больницы.
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Биатлон
Драчев считает поспешным решение об отставке Хованцева
Президент СБР Владимир Драчев считает, что решение правления организации отправить в отставку главного тренера сборной России Анатолия Хованцева было поспешным.
Спорт-Экспресс 01:58
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в России было выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах.
ГТРК Марий Эл вчера в 08:40
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СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков
Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Газзаев считает, что депутаты согласятся на понижение зарплаты
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил о готовности депутатов пойти на понижение зарплаты.
Спорт день за днем 09 апреля в 14:28
Политика
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
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Газета.Ru вчера в 23:17
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
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RT на русском вчера в 03:35
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
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Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
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Общество
В Красноярске ограничат въезд и выезд из-за коронавируса
В нескольких населённых пунктах Красноярского края вводятся временные ограничения на въезд и выезд.
7 канал Красноярск вчера в 10:57