Коронавирус
РИА НовостиРоссиянам предложили новый способ защиты от коронавируса
У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица. Их эффективность оценил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог и соведущий программы "Жить Здорово" Андрей Продеус.
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Пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика. Продавцы экранов утверждают, что эти средства индивидуальной защиты способны предотвратить заражение вирусами.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Среди россиян набирает популярность новое средство для профилактики коронавируса
Life.ruвчера в 21:39
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Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков.
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Lenta.ru вчера в 23:13
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РИА Новости 09 апреля в 20:09
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
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Как сообщает "РИА Новости", академик прогнозирует скорое выздоровление более тысячи россиян.
РЕН ТВ 00:10
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Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
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США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан
Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
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Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
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Индийская сторона открыла ответный огонь на неспровоцированный артобстрел пакистанской армии.
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Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста - после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица.
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Отечественная комедийная актриса Марина Кравец впервые стала матерью.
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26