Коронавирус

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У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица. Их эффективность оценил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог и соведущий программы "Жить Здорово" Андрей Продеус.
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с чего всё началось

Россияне нашли неожиданную замену маскам против коронавируса

Пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика. Продавцы экранов утверждают, что эти средства индивидуальной защиты способны предотвратить заражение вирусами.
Радио Sputnikвчера в 19:00

Подробнее о событии

Иммунолог оценил эффективность пластиковых защитных экранов для лица

Известия00:31

Россияне придумали неожиданную замену маскам против коронавируса

Комсомольская правдавчера в 23:20

Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса

РИА Новостивчера в 20:04

Среди россиян набирает популярность новое средство для профилактики коронавируса

Life.ruвчера в 21:39

Иммунолог оценил новый способ защиты от коронавируса

News.ruвчера в 20:43

Россиянам предложили альтернативу медицинским маскам

РЕН ТВвчера в 22:56

Россияне нашли неожиданную замену маскам против коронавируса

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Общество

В Нижегородской области ввели штрафы за нарушение самоизоляции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 30 марта подписал указ о режиме повышенной готовности, которым был установлен период самоизоляции, позволяющий выходить из дома только по особым случаям.
РИА Новости вчера в 13:13
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Армия и оружие

США возьмут под контроль европейскую часть России через год

Американские военные смогут взять под полный контроль европейскую часть России через год-два после завершения строительства комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore.
ТВ Центр 09 апреля в 02:03
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Общество

В 30 городах Турции ввели комендантский час

Запрет на выход на улицу из своих домов вводится для граждан Турции с полуночи 11 апреля, проживающих в более чем 30 городах страны, 10 апреля говорится в заявлении МВД Турции.
ИА Красная Весна вчера в 15:44
9
Общество

В Подмосковье вводится пропускной режим

Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков.
Эхо Москвы вчера в 14:03
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России расширил список лекарственных средств, которые можно назначать для лечения коронавируса Covid-19 у взрослых.
Национальная служба новостей 09 апреля в 05:29
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Армия и оружие

Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы

В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru вчера в 01:25
16
Энергетика

Мексика и США договорились сократить добычу нефти

В рамках сделки ОПЕК + Мексика пойдет на сокращение добычи нефти на 100 тыс баррелей в сутки вместо 350 тыс. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Вестник Кавказа вчера в 09:00
22
Происшествия

В колонии в Ангарске ликвидировали открытое горение после бунта

Коммерсантъ вчера в 23:10
1,6K
Общество

Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
21
Общество

Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом

Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 7 новых случаев коронавируса

По данным на утро 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 00:13
15
Здоровье

Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru вчера в 18:09
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Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
2,3K
Общество

Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
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Общество

Эксперт ожидает скорое выздоровление более тысячи россиян с COVID-19

Как сообщает "РИА Новости", академик прогнозирует скорое выздоровление более тысячи россиян.
РЕН ТВ 00:10
Общество

Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны

Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
1,3K
Политика

США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан

Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
REGNUM вчера в 22:31
117
Общество

Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 19:02
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Армия и оружие

Индийская армия ответила тяжелой артиллерией на обстрел из Пакистана

Индийская сторона открыла ответный огонь на неспровоцированный артобстрел пакистанской армии.
ИА Красная Весна вчера в 17:07
Религия

Православные верующие встретят Лазареву субботу

Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста - после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица.
РИА Новости вчера в 17:27
Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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Шоу-бизнес

Семья Бабкиной потратила более полумиллиона рублей на ее лечение

Выяснилось, что сутки лечения обходятся ее близким в весьма солидную сумму — 25 тысяч рублей.
WomanHit.ru вчера в 11:15
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Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
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Игры

В симулятор выживания в саду Grounded добавят режим для арахнофобов

Студия Obsidian Entertainment, разрабатывающая симулятор выживания Grounded, объявила о планах добавить в игру режим для арахнофобов.
3DNews 09 апреля в 04:50
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Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала матерью

Отечественная комедийная актриса Марина Кравец впервые стала матерью.
Актуальные Новости 09 апреля в 07:26
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Происшествия

В Курской области коронавирусом заразился второй ребенок

В стабильно тяжелом состоянии пожилая женщина на ИВЛ, - отметила Ирина Хмелевская.
Курские известия вчера в 09:48
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Футбол

Дмитрий Радченко: Смолов совершил ошибку, ему это точно аукнется

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко подверг критике форварда «Сельты» Федора Смолова.
Bookmaker-ratings.ru 09 апреля в 08:50
Гаджеты

Samsung представила 5G-смартфоны Galaxy A71 и Galaxy A51

Astera 09 апреля в 11:39
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Общество

ФМБА сообщило об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РБК вчера в 12:54
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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