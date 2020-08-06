Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента

Жителям России стали приходить СМС о способе получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США. Как сообщает Znak.com, в сообщениях россиянам предлагают эти деньги за информацию о вмешательстве в американские выборы. По их данным, подобные СМС публикуют жители разных городов России.
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США предложили россиянам $10 млн за информацию о вмешательствах в выборы

Газета.Ru06:45

«Рассылка была адресной»: Кому Госдеп предложил 10 млн за Родину

Царьград06:23

Госдеп предлагает россиянам по 10 млн долларов за донос на правительство

Общественная служба новостей04:34

Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента

Lenta.ru05:08

Россиянам начали присылать SMS с предложением получить $10 млн от США

Телеканал 360°04:59

10 млн зеленых. Госдеп США готов купить у россиян информацию о вмешательстве в выборы

Национальная служба новостей06:16

Россиянам приходят СМС с предложением от Госдепартамента США о награде

Московский Комсомолец04:26
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Политика

Захарова призвала освободить задержанных в Белоруссии россиян

Вина задержанных в Белоруссии граждан России ничем не доказана, они должны вернуться на родину.
RT на русском 06:08
4
Политика

Лукашенко рассказал о задержанных «с американскими паспортами»

В преддверии выборов в Белоруссии было задержано немало людей, в том числе те, кто имел американские паспорта.
RT на русском 06:45
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Общество

В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
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Происшествия

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
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Происшествия

Свидетель дал показания против Ефремова в суде

Газета.Ru 05:23
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Происшествия

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
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Транспорт

Запуск ВСМ Москва – Петербург запланирован на 2026 год

Москва, 6 августа 2020, 09:54 — REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург начнёт работать в 2026 году.
REGNUM 02:54
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Космос

SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship

Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
Говорит Москва вчера в 06:45
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Политика

Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".
РИА Новости 04:57
1
Здоровье

Диетолог назвал три доступных продукта для укрепления суставов

Дни24 вчера в 09:56
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Происшествия

Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
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Экономика

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК 06:40
Экономика

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.
Ведомости вчера в 08:29
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Общество

Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах

Жители Останкино обжаловали отказ в Мосгорсуде, который счел такую юридическую логику неверной и признал договор аренды земли с УГС недействительным в июле 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Политика

Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка

Определятся единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, которые будут содержать нормы современного русского литературного языка.
Вести.Ru 06:25
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Происшествия

При взрыве в Бейруте погиб один француз

Один француз погиб, 24 пострадали в результате взрыва, произошедшего в Бейруте 4 августа.
ТАСС 03:34
3
Политика

В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской

Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
REGNUM 06:42
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Здоровье

Иммунолог предостерег от спешки при внедрении вакцины от коронавируса

До широкого внедрения вакцины от коронавируса необходимо завершить третий этап испытаний, в котором будут участвовать тысячи людей из разных групп населения, сообщил иммунолог из Израиля профессор Яков Беркун.
Экономика сегодня вчера в 06:57
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Футбол

Кашшаи: на рейтинге арбитров будут основываться назначения на матчи РПЛ

Новый рейтинг арбитров позволит решать вопрос назначения на матчи Российской премьер‑лиги (РПЛ) в будущем сезоне, сказал глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи.
РИА Новости 06:44
Кино

Фестиваль «Кинотавр» откроет фильм Андрея Хржановского

МИР 24 вчера в 16:17
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Шоу-бизнес

Глюкоза поделилась редким фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной

Российская певица Наталья Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза, почтила память погибшей в ДТП Ирины Бережной - депутата Верховной Рады и общественного деятеля.
Что происходит 05:15
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Происшествия

В Астрахани мальчик погиб под бетонной плитой на детской площадке

На мальчика, игравшего на детской площадке, обрушилась бетонная плита. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
REGNUM 02:18
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Экономика

Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки

Москва, 6 августа 2020, 12:39 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей.
REGNUM 05:39
Политика

В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Речь идет о сумме в 10 млн долларов. Такой информацией поделился госсекретарь Майк Помпео.
Evo-rus.com 01:48
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Шоу-бизнес

Новая внешность Любови Успенской напугала поклонников

Поклонники были шокированы внешностью народной любимицы и заподозрили, что у Успенской возникли проблемы с косметическим препаратом.
Территория новостей 05:27
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
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Политика

Посольство России ответило на претензии Японии по Курильским островам

Российское посольство ответило на полученное от МИД Японии представление из-за участия главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии центра мониторинга и прогнозирования ЧС на острове Кунашир.
RT на русском 01:15
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Здоровье

Сегодня омский Минздрав создал Совет главврачей учреждений

Предполагается, что на совете будут решаться насущные вопросы омского здравоохранения коллегиально.
БК55 06:44
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Футбол

«Локомотив» расстался с Джефферсоном Фарфаном

«Локомотив» сообщил о расставании с перуанским нападающим Джефферсоном Фарфаном.
Vprognoze.ru 02:22
1
Общество

Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию

Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год.
Газета.Ru 06:19
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