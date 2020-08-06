Жителям России стали приходить СМС о способе получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США. Как сообщает Znak.com, в сообщениях россиянам предлагают эти деньги за информацию о вмешательстве в американские выборы. По их данным, подобные СМС публикуют жители разных городов России.

Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента

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