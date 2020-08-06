Политика
Lenta.ruРоссиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента
Жителям России стали приходить СМС о способе получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США. Как сообщает Znak.com, в сообщениях россиянам предлагают эти деньги за информацию о вмешательстве в американские выборы. По их данным, подобные СМС публикуют жители разных городов России.
Читать в источнике
Оценить261
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдеп предлагает россиянам по 10 млн долларов за донос на правительство
Общественная служба новостей04:34
10 млн зеленых. Госдеп США готов купить у россиян информацию о вмешательстве в выборы
Национальная служба новостей06:16
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика
Захарова призвала освободить задержанных в Белоруссии россиян
Вина задержанных в Белоруссии граждан России ничем не доказана, они должны вернуться на родину.
RT на русском 06:08
Политика
Лукашенко рассказал о задержанных «с американскими паспортами»
В преддверии выборов в Белоруссии было задержано немало людей, в том числе те, кто имел американские паспорта.
RT на русском 06:45
Общество
В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Транспорт
Запуск ВСМ Москва – Петербург запланирован на 2026 год
Москва, 6 августа 2020, 09:54 — REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург начнёт работать в 2026 году.
REGNUM 02:54
Космос
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
Говорит Москва вчера в 06:45
Политика
Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".
РИА Новости 04:57
Здоровье
Диетолог назвал три доступных продукта для укрепления суставов
Дни24 вчера в 09:56
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Экономика
ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки
Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК 06:40
Экономика
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.
Ведомости вчера в 08:29
Общество
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах
Жители Останкино обжаловали отказ в Мосгорсуде, который счел такую юридическую логику неверной и признал договор аренды земли с УГС недействительным в июле 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Политика
Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка
Определятся единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, которые будут содержать нормы современного русского литературного языка.
Вести.Ru 06:25
Происшествия
При взрыве в Бейруте погиб один француз
Один француз погиб, 24 пострадали в результате взрыва, произошедшего в Бейруте 4 августа.
ТАСС 03:34
Политика
В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской
Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
REGNUM 06:42
Здоровье
Иммунолог предостерег от спешки при внедрении вакцины от коронавируса
До широкого внедрения вакцины от коронавируса необходимо завершить третий этап испытаний, в котором будут участвовать тысячи людей из разных групп населения, сообщил иммунолог из Израиля профессор Яков Беркун.
Экономика сегодня вчера в 06:57
Футбол
Кашшаи: на рейтинге арбитров будут основываться назначения на матчи РПЛ
Новый рейтинг арбитров позволит решать вопрос назначения на матчи Российской премьер‑лиги (РПЛ) в будущем сезоне, сказал глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи.
РИА Новости 06:44
Кино
Фестиваль «Кинотавр» откроет фильм Андрея Хржановского
МИР 24 вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Глюкоза поделилась редким фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной
Российская певица Наталья Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза, почтила память погибшей в ДТП Ирины Бережной - депутата Верховной Рады и общественного деятеля.
Что происходит 05:15
Происшествия
В Астрахани мальчик погиб под бетонной плитой на детской площадке
На мальчика, игравшего на детской площадке, обрушилась бетонная плита. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
REGNUM 02:18
Экономика
Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки
Москва, 6 августа 2020, 12:39 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей.
REGNUM 05:39
Политика
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Речь идет о сумме в 10 млн долларов. Такой информацией поделился госсекретарь Майк Помпео.
Evo-rus.com 01:48
Шоу-бизнес
Новая внешность Любови Успенской напугала поклонников
Поклонники были шокированы внешностью народной любимицы и заподозрили, что у Успенской возникли проблемы с косметическим препаратом.
Территория новостей 05:27
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
Политика
Посольство России ответило на претензии Японии по Курильским островам
Российское посольство ответило на полученное от МИД Японии представление из-за участия главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии центра мониторинга и прогнозирования ЧС на острове Кунашир.
RT на русском 01:15
Здоровье
Сегодня омский Минздрав создал Совет главврачей учреждений
Предполагается, что на совете будут решаться насущные вопросы омского здравоохранения коллегиально.
БК55 06:44
Футбол
«Локомотив» расстался с Джефферсоном Фарфаном
«Локомотив» сообщил о расставании с перуанским нападающим Джефферсоном Фарфаном.
Vprognoze.ru 02:22
Общество
Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию
Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год.
Газета.Ru 06:19