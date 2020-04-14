Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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с чего всё началось
Группа российских экономистов, включающая либералов Сергея Гуриева, Владислава Иноземцева, Сергея Алексашенко, резко «повысила ставки» в дискуссии о том, какие меры должно предпринять российское правительство для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.РБК04:24
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Экономисты призвали власти выделить от 4,5 до 10 трлн рублей на поддержку россиян
Общественное телевидение России05:53
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Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы
Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо.
Discover24 03:28
Общество
В Смоленской области число заражённых коронавирусом достигло 55
Общее число инфицированных в области составляет уже 55 человек.
Readovka67.ru 03:56
Общество
Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы
Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 02:27
Политика
Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ФАН 04:48
Энергетика
Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле
Стоимость российского газа, идущего в Китай по газопроводу «Сила Сибири», в январе-феврале 2020 года составила 203 доллара за тысячу кубометров.
Lenta.ru 05:38
Происшествия
В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад
Операция по задержанию душ Сантуша в Мозамбике велась совместно федеральной полицией Бразилии, министерством юстиции и полицией Мозамбика.
РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
Общество
С 15 апреля крымчан попросили выходить на улицу с паспортами
Выходящих на улицу крымчан попросили иметь при себе паспорта и иные документы, подтверждающие легитимность нахождения вне дома.
Российская газета 04:12
Общество
Объявлен набор претендентов на должность главы Мосгорсуда
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакансии на должность председателя Московского городского суда, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости 07:34
Армия и оружие
ВМФ России взял на сопровождение эсминец США в Черном море
Силы Черноморского флота ВМФ России взяли на сопровождение эсминец ВМС США USS Porter, который вошел в акваторию Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
Rambler News Service вчера в 14:49
Общество
ВОЗ назвала необходимую стратегию борьбы с коронавирусом в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала российское правительство не ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом в стране, слишком резко.
Lenta.ru 07:29
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Хоккей
Козлов может стать новым главным тренером «Торпедо»
В сезоне-2019/20 КХЛ, который был завершён досрочно из-за мировой пандемии коронавируса, Козлов входил в тренерский штаб «Магнитки», но 8 апреля руководство клуба решило прекратить сотрудничество с главным тренером Иржи Калоусом, тренером вратарей Андреем Болсуновским и тренером по ОФП Мартином Итерски.
Metaratings 07:21
Кино
Сэмюэл Л. Джексон назвал своего «любимчика» в команде Мстителей
Киноафиша России 03:12
Экономика
Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина
В Москве с момента ужесточения ответственности за несоблюдение правил карантина наказали уже 55 нарушителей, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 07:08
Политика
Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом
Ближайшие недели в ситуации с коронавирусом в России станут во многом определяющими, заявил президент России Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru 07:11
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Политика
В США начинается расследование причин появления коронавируса
Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам инициировал расследование причин возникновения пандемии COVID-19, заявил в интервью Politico председатель комитета Рон Джонсон.
Вести.Ru 06:04
Хоккей
На Войнова претендуют три клуба КХЛ
Защитник Вячеслав Войнов имеет три предложения от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает "Бизнес Online".
Газета.Ru 07:35
Экономика
Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на падение числа новых ипотечных кредитов в стране из-за пандемии коронавируса.
Life.ru 07:16
Происшествия
В Орловской области коронавирус выявили ещё у семи человек
Орел, 14 апреля 2020, 11:15 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:15