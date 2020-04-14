Группа российских экономистов, включающая либералов Сергея Гуриева, Владислава Иноземцева, Сергея Алексашенко, резко «повысила ставки» в дискуссии о том, какие меры должно предпринять российское правительство для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.

с чего всё началось

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.

Россиянам предложили раздать деньги просто так

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