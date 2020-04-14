Экономика
Lenta.ruРоссиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Экономисты призвали власти выделить от 4,5 до 10 трлн рублей на поддержку россиян
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Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
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Экс-сотрудница бывшего вице-президента США 77-летнего Джо Байдена подала жалобу в полицию Вашингтона, в которой обвинила его в сексуальных домогательствах.
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Кадр демонстрирует инфракрасный свет, который буквально пронизывает пыль и газ, из-за чего столбы приобретают эффектную и имеющую синеватый оттенок тень.
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Лишенная концертов Успенская находится на грани банкротства
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В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
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В конце марта 2020 года баварский автопроизводитель подал заявку в немецкое патентное ведомство на регистрацию товарного знака BMW X8 M. Времена, когда BMW X5 был единственным кроссовером марки, давно прошли.
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Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от COVID-19 в Италии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает массовый прием антибиотиков одной из вероятных причин высокого уровня смертности от COVID-19 в Италии.
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При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России.
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Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
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Цена на нефть вырастет до $45 после 2021 года. Об этом заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
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Путин заявил о падении розничной торговли на 35%
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