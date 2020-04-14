Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Экономисты предложили бороться с кризисом раздачей денег бизнесу и населению

Forbes05:53

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Lenta.ru06:47

Экономисты предложили побороть кризис раздачей денег населению

Московский Комсомолец06:23

В РЭА имени Плеханова прокомментировали идею о раздаче денег россиянам

РИА Новости11:00

Экономисты призвали власти выделить от 4,5 до 10 трлн рублей на поддержку россиян

Общественное телевидение России05:53

Экономисты предложили российским властям выделить на поддержку граждан и бизнеса от 4 до 10 трлн рублей

Дождь04:39

Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению

РБК04:24
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Общество

Эпидемиолог отметил рост скорости заражения коронавирусом в России

Главный внештатный эпидемиолог российского Минздрава Николай Брико заявил, что интенсивность распространения коронавируса в России увеличивается.
RT на русском 09:08
2
Общество

Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Lenta.ru 10:45
32
Общество

Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
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Происшествия

В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом

В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
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Шоу-бизнес

Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию Бабкиной

Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 10:54
8
Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
52
Общество

Глава Липецкой области анонсировал введение пропускного режима

Сегодня, 14 апреля, глава региона выступил в формате видео-конференции перед предпринимателями.
Московский Комсомолец 11:00
2
Общество

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
57
Общество

В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов

В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
1
Общество

Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками

Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
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Происшествия

Коронавирус впервые передался от мертвеца

Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Lenta.ru 10:02
2
Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
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Политика

Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса

Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 05:18
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Политика

Бывшая сотрудница Байдена обвинила его в домогательствах

Экс-сотрудница бывшего вице-президента США 77-летнего Джо Байдена подала жалобу в полицию Вашингтона, в которой обвинила его в сексуальных домогательствах.
Комсомольская правда 11 апреля в 11:48
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Космос

Телескоп «Хаббл» запечатлел «Столпы творения» в инфракрасном свете

Кадр демонстрирует инфракрасный свет, который буквально пронизывает пыль и газ, из-за чего столбы приобретают эффектную и имеющую синеватый оттенок тень.
Актуальные Новости 11 апреля в 08:20
Общество

Врач рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве сложилась парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:35
1,6K
Шоу-бизнес

Лишенная концертов Успенская находится на грани банкротства

Находящаяся на грани банкротства из-за отмененных концертов и корпоративов Успенская нашла новый способ заработка.
Слово и Дело вчера в 02:58
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
2,4K
Происшествия

В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
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Авто

BMW готовит мощный кроссовер BMW X8 M

В конце марта 2020 года баварский автопроизводитель подал заявку в немецкое патентное ведомство на регистрацию товарного знака BMW X8 M. Времена, когда BMW X5 был единственным кроссовером марки, давно прошли.
110km.ru 09:24
Здоровье

Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от COVID-19 в Италии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает массовый прием антибиотиков одной из вероятных причин высокого уровня смертности от COVID-19 в Италии.
РИА Новости 10:40
Энергетика

Глава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России

При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России.
Российская газета 03:04
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Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Дата выхода нового Toyota Land Сrиіsеr, как и все остальное о нем, скрыта "за семью печатями".
Автоновости дня 03:20
14
Общество

Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Киберспорт

Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam

Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей.
Чемпионат 12 апреля в 12:00
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Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
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Энергетика

В МВФ спрогнозировали рост цены на нефть до $45

Цена на нефть вырастет до $45 после 2021 года. Об этом заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
News.ru 10:06
Экономика

Путин заявил о падении розничной торговли на 35%

По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
Инфо24 06:58
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Игры

Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2

News.ru 10:10
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Как работают Яндекс.Новости?
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