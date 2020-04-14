Экономика
Lenta.ruРоссиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Экономисты призвали власти выделить от 4,5 до 10 трлн рублей на поддержку россиян
Общественное телевидение России05:53
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Армия и оружие
Силы ПНС выбили войска Хафтара из Сабраты и захватили редкие трофеи
Российская газета 09:06
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Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Гаджеты
Apple представила данные по самоизоляции в России
В выборке Apple представлены отдельные данные по двум городам России – Москве и Санкт-Петербургу.
Ведомости 13:43
Общество
Китайские врачи оценили действия России в борьбе с коронавирусом
Член делегации китайских медэкспертов, руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хэйлунцзян Ван Кайли заявил, что Правительство РФ и власти Москвы приняли своевременные и эффективные меры для борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 12:23
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Piter.tv вчера в 15:54
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Общество
Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском 11 апреля в 13:56
Армия и оружие
США показали возможности F-35 перед российскими военными в Сирии
Официальный твиттер-аккаунт международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, порадовал своих подписчиков демонстрацией видеоролика с полетом самолета F-35A Lightning II в небе Сирии.
Вечерний курьер 10:55
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
Общество
Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области
Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Время Н 08:15
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой
Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Общество
ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден
Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
RuNews24.ru 11:07
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент добавил, что "в каждой шутке есть доля шутки". Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости.
Деловое.ТВ вчера в 12:47
Общество
Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных
Беспорядки в исправительной колонии № 15 в Ангарске (Иркутская область) произошли после недавней смены руководства.
РБК 11:47
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Общество
В Италии выявили 675 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке
В Ленинградской области Следком возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке Всеволожского района.
Ivbg.ru 13:34
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков
Разработчики внедряют в снаряжение пилотов новые материалы и технологии. В России создают новое защитное снаряжение для летчиков.
Piter.tv 04:58
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру 07:16
Здоровье
Врач назвала метод определения пика коронавируса в России
Врач считает, что на пике распространения пандемии несколько дней должен отсутствовать рост новых случаев заражения.
News.ru 04:39
Общество
Тест на антитела к коронавирусу начнут проводить в течение 10 дней
Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов заявил, что тесты на антитела к коронавирусу в России начнут проводить в России в течение 10 дней.
АБН 12:30
Общество
С 19 апреля Польша ослабит введенные из-за коронавируса ограничения
Польша начнет постепенно ослаблять введенные в стране меры в связи с коронавирусом с 19 апреля.
Мой Брянск 12:18
Гаджеты
Google выпустит собственный процессор
Google намерена выпускать смартфоны и ноутбуки, работающие на собственных процессорах.
Lenta.ru 13:30
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество
Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии
Источник издания в «Кросте» сказал, что компания работает на этом объекте «в ноль или даже в минус» и отверг предположение, что строительство как-то связано с контрактом на бордюры.
Эхо Москвы 14:02
Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы обнаружен коронавирус, пишет РБК со ссылкой на сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна и другого не названного медработника больницы.
Ведомости 12:16