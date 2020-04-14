Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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с чего всё началось
Группа российских экономистов, включающая либералов Сергея Гуриева, Владислава Иноземцева, Сергея Алексашенко, резко «повысила ставки» в дискуссии о том, какие меры должно предпринять российское правительство для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.РБК04:24
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Здоровье
В Свердловской области подтвердили еще восемь случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки подтвердилось еще восемь положительных результатов теста на коронавирус.
Политсовет 03:38
Политика
Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:42
Экономика
Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит российского коллегу Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС, считает, что они должны быть адаптивными в условиях кризиса.
РИА Новости 06:01
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
Общество
В ВОЗ заявили, что пик заражения коронавирусом еще не пройден
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик заражения коронавирусом еще не пройден, поскольку абсолютное большинство случаев заражений приходится на Европу и США.
АБН 07:24
Общество
Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России
Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начало расти заражение коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
Общество
Академик РАН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России
Академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев дал прогноз относительно пандемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 06:43
Общество
Открылась вакансия на должность председателя Мосгорсуда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ открыла вакансию на должность председателя Мосгорсуда.
BFM.ru 07:01
Интернет
«ВКонтакте» запустила в Белоруссии экспериментальный мессенджер с исчезающими сообщениями
"ВКонтакте" представила в Белоруссии экспериментальный мессенджер VK Me.
Реальное время 07:56
Общество
Власти Кузбасса запретили местным жителям выезжать из региона
Правительство Кузбасса внесло изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности в регионе, запретив местным жителям покидать его территорию.
РБК 07:58
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Экономика
МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран
Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:40
Происшествия
Более 30 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на США
В США не менее 33 человек погибли в результате торнадо и сильного ветра, обрушившихся на юго-восточные штаты.
Вести.Ru вчера в 21:26
Происшествия
В Татарстане выявили более 3,3 тысячи нарушений режима самоизоляции
Более 3,3 тысячи административных правонарушений, связанных с действием режима самоизоляции, выявлено в Татарстане, сообщает республиканский оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 05:31
Экономика
Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:04
Происшествия
Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
Политика
Украинского генерала задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала своего генерал-майора Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене, заключающейся в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщила во вторник пресс-служба СБ.
РИА Новости 07:54
Общество
ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел вчера в 04:21
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в Китае
В Китае проводят клинические испытания трех вакцин от коронавируса.
ToDay News Ufa 05:33
Космос
Впервые измерена скорость ветра на коричневом карлике
Благодаря наблюдениям удалось установить, что скорость ветров на этом коричневом карлике составляет 2 300 км/ч, что значительно быстрее юпитерианских ветров, скорость которых составляет 370 км/ч.
Первое Студенческое агентство 12 апреля в 04:57
Экономика
Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий
Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
Интерфакс 06:29
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Происшествия
Челябинские таможенники пресекли незаконный вывоз масок и антисептиков
«С момента введения в марте 2020 года временного ограничения на экспорт медицинских товаров челябинские таможенники пресекли десять попыток незаконного вывоза из России суммарно около 2 млн медицинских изделий стоимостью более 8 млн рублей», – сообщил начальник службы таможенного контроля Денис Цымбал.
Доступ1 06:03
Политика
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 05:18
Общество
Все гостиницы и санатории Сочи будут закрыты до 1 июня
В отелях Сочи осталось не более 1500 постояльцев, в пансионатах и санаториях - всего около 300 отдыхающих.
КП - Кубань 07:30
Общество
Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками
Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:24