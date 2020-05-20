Взаимодействовать с банками и другими организациями, предоставляющими финансовые услуги, станет проще. Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 978

Общество Лобненцы получат новую единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет Возраст с 3 до 16 лет (речь идёт о детях, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 16 лет).

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K

Политика Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути Владимир Путин поручил Министерству транспорта, "Росатому" и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России. 19

Религия День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая 21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.

Общество Переезжайте на балкон: избавляемся от плесени, утепляем и проводим электричество Мастер-отделочник и художник, который устроил на своем балконе мастерскую и романтический уголок, рассказывают, как утеплить балкон, убрать с него плесень и провести электричество.

Футбол Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что Сулейманов в мае заразился коронавирусом, впоследствии у него были найдены антитела.

Здоровье Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу. 122

Общество Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. 11

Политика США заблокировали проект заявления России по Венесуэле Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. 234

ЖКХ Депутаты предложили повысить платежи ЖКХ В Госдуму внесен законопроект, предлагающий включить в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги оплату общедомовых нужд (ОДН). 77