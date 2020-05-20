Экономика

Вести.RuВести.RuРоссиянам предложили сервис дистанционных финуслуг

Взаимодействовать с банками и другими организациями, предоставляющими финансовые услуги, станет проще. Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
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Российская газетавчера в 15:46

ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги

РБКвчера в 10:15

Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через Единый портал госуслуг

ИКСвчера в 07:21

Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков

Интерфаксвчера в 08:03

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Ведомостивчера в 07:48

Россияне смогут дистанционно получить услуги банков при помощи портала Госуслуг

ТАССвчера в 07:40

Получить кредит станет возможным через портал госуслуг

Гарантвчера в 09:50
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