Общество
Вести.RuРоссиянам предложили сервис дистанционных финуслуг
Взаимодействовать с банками и другими организациями, предоставляющими финансовые услуги, станет проще. Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
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Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Дни24 19 мая в 08:05
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
В Волгоград из Якутии вернулась вторая группа вахтовиков
Еще один борт с 41 рабочим с Чаяндинского месторождения в Якутии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, прибыл в Волгоград, сообщила журналистам пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
РИА Новости вчера в 07:56
Общество
Для въезда на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса
Новые правила затронут только тех, у кого нет местной регистрации. Также для въезда необходим и цифровой пропуск.
Российская газета 00:21
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Экономика
В ФАС прокомментировали цены на хлеб
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский заявил, что ведомство не наблюдает существенного повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России.
RT на русском вчера в 08:01
Общество
Агроном Тихонова рассказала, какие фрукты покупать пока рано
ФАН вчера в 22:35
Общество
Небо над Екатеринбургом подсветили «Лучами добра»
Гигантские световые столбы появились в ночном небе Екатеринбурга 20 мая в 23:00 в рамках всероссийской акции «Лучи добра».
Уральский меридиан 00:11
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru вчера в 08:22
Экономика
Минфин России выступил против субсидий на услуги ЖКХ
По словам Хованской, Минфин остается единственным ведомством, которое не поддержало идею Минстроя и депутатов Госдумы, предложивших в условиях пандемии COVID-19 снизить долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг в общем доходе семьи с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Рози Хантингтон-Уайтли показала, как она выглядела в 15 лет
На фото, которыми поделилась 33-летняя Хантингтон-Уайтли, она выглядит совсем не такой, какой стала теперь.
7Дней.ру 00:00
Общество
РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня
В Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день.
Газета.Ru вчера в 01:33
Гаджеты
Представлен новый 5G-смартфон Honor X10
Honor X10 5G получил 6,63-дюймовый экран без вырезов и отверстий.
Astera вчера в 07:17
Религия
День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая
21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.
Волгоградская правда вчера в 23:10
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Lenta.ru вчера в 18:21
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ вчера в 01:42
Шоу-бизнес
Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО
Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска сообщила на днях, что попала в больницу.
Paparazzi.ru вчера в 11:35
Здоровье
5 самых опасных для сердца продуктов назвала кардиолог
По словам кандидата медицинских наук Анны Кореневич, наибольшую опасность для сосудов и сердца представляет сахар, в том числе сладости и выпечка.
Волгоградская правда 00:27
Общество
Россияне стали чаще жаловаться на увольнения и задержки зарплаты
Россияне стали чаще жаловаться на увольнения и задержки зарплаты с начала трудовых дней.
РЕН ТВ вчера в 23:51
Футбол
Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом
Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что Сулейманов в мае заразился коронавирусом, впоследствии у него были найдены антитела.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил почти все требования тактико-технического задания в полном объеме, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер России Юрий Борисов.
Известия вчера в 21:21
Общество
В Кузбассе выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом
Кемерово, 21 мая 2020, 07:25 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:25
Шоу-бизнес
Актриса «Сватов» рассказала о неприятных ситуациях на съемках
Слово и Дело 19 мая в 11:57
Хоккей
В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия вчера в 07:08
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Наука
Искусственный интеллект будет искать коронавирус у пермяков
Искусственный интеллект, созданный IT-разработчиками Сбербанка для анализа результатов компьютерной томографии, позволит резко увеличить число исследований, снизить нагрузку на медиков и повысить точность диагноза.
URA.Ru 00:17
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 19 мая в 01:44
Футбол
Кузяев хочет перейти в европейский клуб
Игрок решительно настроен перебраться в европейскую лигу этим летом. Действующий контракт Кузяева с "Зенитом" истекает в июне.
Sport.ru вчера в 17:59
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета вчера в 22:00