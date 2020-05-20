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Общество В Краснодарском крае продлили карантин до 6 июня Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 2

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Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1K

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Политика Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года. 172

Наука В Германии обнаружен почти целый 300-тысячелетний скелет лесного слона Немецкие археологи из Университета Тюбингена во время раскопок в бывшем угольном карьере возле Шенингена на берегу озера в водонасыщенных отложениях обнаружили почти целый скелет лесного слона. 14

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