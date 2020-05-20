Экономика
Вести.RuРоссиянам предложили сервис дистанционных финуслуг
Взаимодействовать с банками и другими организациями, предоставляющими финансовые услуги, станет проще. Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
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Общество
В Краснодарском крае продлили карантин до 6 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:11
Общество
В ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в Москве началом стабилизации
Москва пока находится в начале фазы стабилизации коронавируса.
Телеканал 360° 04:41
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
Происшествия
В Бурятии завели дело на иностранца, кидавшего камни в медсестер
Российская газета 04:06
Общество
Герой России Юсупов вывез с Мальты и Кипра 210 россиян
С Мальты и Кипра "Уральские авиалинии" вывезли 210 российских туристов, которые находились там долгое время из-за коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:47
Здоровье
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека.
РИА Новости вчера в 17:51
Игры
Продажи GTA 5 превысили 130 миллионов копий
Cyber.sports.ru 04:03
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.
Газета.Ru 03:58
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 20 мая
К 20 мая число заболевших в Тульской области увеличилось до 2 735 человек, а регион опустился до 10 места среди самых зараженных в стране.
Тульская пресса вчера в 04:43
Гаджеты
Apple может выпустить iPhone 12 без наушников EarPods в комплекте
Аналитик Минг-Чи Куо, который известен своими точными прогнозами, связанными с продукцией Apple, рассказал, что новый iPhone 12 может выйти без наушников EarPods в комплекте.
iReactor вчера в 10:39
Общество
У вице-мэра Воронежа предварительно подтверждён коронавирус
После выявления коронавируса у коллеги, Бородина была отправлена домой на карантин, у нее взяли анализ, сегодня пришел предварительно положительный результат на COVID-19.
Kursk.com 05:52
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались 16 человек
В Саратовской области по состоянию на 21 мая от коронавируса скончались 16 человек.
Регион 64 05:56
Общество
Москвичей с антителами к COVID-19 предложили изолировать после массовых тестов
Жителей Москвы с выявленными антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 могут обязать соблюдать двухнедельную самоизоляцию после прохождения массового тестирования, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.
Lenta.ru 05:57
Здоровье
В Минздраве разъяснили порядок лечения онкобольных во время пандемии
По словам специалиста, онкологическая служба продолжает работу в привычном режиме даже во время пандемии.
Профиль 04:28
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Общество
Давид Якобашвили вернулся в Россию
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06
Политика
Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
REGNUM 04:15
Наука
В Германии обнаружен почти целый 300-тысячелетний скелет лесного слона
Немецкие археологи из Университета Тюбингена во время раскопок в бывшем угольном карьере возле Шенингена на берегу озера в водонасыщенных отложениях обнаружили почти целый скелет лесного слона.
МонаВиста вчера в 13:07
Здоровье
Кардиолог назвала самые опасные продукты для сердца
По словам кандидата медицинских наук Анны Кореневич, наибольшую опасность представляют продукты с высоким ГИ (гликемическим индексом).
Родной город 05:23
Общество
Перевозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов
Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне.
BFM.ru 03:35
Общество
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 05:35
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21