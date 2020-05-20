Экономика

Вести.RuВести.RuРоссиянам предложили сервис дистанционных финуслуг

Взаимодействовать с банками и другими организациями, предоставляющими финансовые услуги, станет проще. Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
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Цифра через цифру

Российская газетавчера в 15:46

Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через Единый портал госуслуг

ИКСвчера в 07:21

Получить кредит станет возможным через портал госуслуг

Гарантвчера в 09:50

Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков

Интерфаксвчера в 08:03

Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг

Ведомостивчера в 07:48

Россияне смогут дистанционно получить услуги банков при помощи портала Госуслуг

ТАССвчера в 07:40

ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги

РБКвчера в 10:15
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Происшествия

Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма

ТАСС 05:35
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Общество

В Краснодарском крае продлили карантин до 6 июня

Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:11
2
Общество

В ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в Москве началом стабилизации

Москва пока находится в начале фазы стабилизации коронавируса.
Телеканал 360° 04:41
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Общество

В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
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Общество

Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса

Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
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Происшествия

В Бурятии завели дело на иностранца, кидавшего камни в медсестер

Российская газета 04:06
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Общество

Герой России Юсупов вывез с Мальты и Кипра 210 россиян

С Мальты и Кипра "Уральские авиалинии" вывезли 210 российских туристов, которые находились там долгое время из-за коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:47
Здоровье

Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека.
РИА Новости вчера в 17:51
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Игры

Продажи GTA 5 превысили 130 миллионов копий

Cyber.sports.ru 04:03
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Общество

Forbes перечислил богатейших российских наследников

Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.
Газета.Ru 03:58
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Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 20 мая

К 20 мая число заболевших в Тульской области увеличилось до 2 735 человек, а регион опустился до 10 места среди самых зараженных в стране.
Тульская пресса вчера в 04:43
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Гаджеты

Apple может выпустить iPhone 12 без наушников EarPods в комплекте

Аналитик Минг-Чи Куо, который известен своими точными прогнозами, связанными с продукцией Apple, рассказал, что новый iPhone 12 может выйти без наушников EarPods в комплекте.
iReactor вчера в 10:39
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Общество

У вице-мэра Воронежа предварительно подтверждён коронавирус

После выявления коронавируса у коллеги, Бородина была отправлена домой на карантин, у нее взяли анализ, сегодня пришел предварительно положительный результат на COVID-19.
Kursk.com 05:52
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Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
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Здоровье

В Саратовской области от коронавируса скончались 16 человек

В Саратовской области по состоянию на 21 мая от коронавируса скончались 16 человек.
Регион 64 05:56
Общество

Москвичей с антителами к COVID-19 предложили изолировать после массовых тестов

Жителей Москвы с выявленными антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 могут обязать соблюдать двухнедельную самоизоляцию после прохождения массового тестирования, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.
Lenta.ru 05:57
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Кино

Россияне высмеяли чернокожего «князя Ростова» в сериале о Екатерине II

VSE42.RU 04:56
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Здоровье

В Минздраве разъяснили порядок лечения онкобольных во время пандемии

По словам специалиста, онкологическая служба продолжает работу в привычном режиме даже во время пандемии.
Профиль 04:28
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Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
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Общество

Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня

Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
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Происшествия

В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
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Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
4
Общество

Давид Якобашвили вернулся в Россию

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06
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Политика

Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал

Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
REGNUM 04:15
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Наука

В Германии обнаружен почти целый 300-тысячелетний скелет лесного слона

Немецкие археологи из Университета Тюбингена во время раскопок в бывшем угольном карьере возле Шенингена на берегу озера в водонасыщенных отложениях обнаружили почти целый скелет лесного слона.
МонаВиста вчера в 13:07
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Здоровье

Кардиолог назвала самые опасные продукты для сердца

По словам кандидата медицинских наук Анны Кореневич, наибольшую опасность представляют продукты с высоким ГИ (гликемическим индексом).
Родной город 05:23
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Общество

Перевозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов

Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне.
BFM.ru 03:35
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Общество

У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу

У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 05:35
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Общество

Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса

Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
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Единоборства

Бывший тренер Поветкина рассказал о первом посещении России

ГЛАС.RU 05:29
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