После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам. Соответствующий проект закона рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет «Российская газета».

Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД

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