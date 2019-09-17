Экономика
Lenta.ruРоссиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД
После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам. Соответствующий проект закона рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет «Российская газета».
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 21:10, Вашингтон
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Экономика
Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса
Отмена ЕНВД в условиях сложной экономической обстановки в стране станет для малого бизнеса тяжелым ударом и приведет к уходу в тень или закрытию.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:36
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей вчера в 05:33
Политика
Новый Арктический научно-образовательный центр появится в Якутии
В республике появится новый научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики «Север».
Якутия 24 20:57
Экономика
В Кремле ответили на вопрос о льготах для «Роснефти» в Арктике
Решений по налоговым льготам на реализацию проекта «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике пока не принималось, заявил 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 05:42
Культура
Несколько виртуальных концертных залов откроют в Пензенской области
"В Пензенской области на площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) запланировано создание более пяти виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях", - отмечается в сообщении.
Интерфакс - Россия 12:12
Здоровье
Онкологи перечислили 6 признаков прогрессирующего рака яичек
Британские врачи-онкологи назвали шесть основных признаков прогрессирующего рака яичек.
Дни24 вчера в 11:55
Наука
Магнитная трансмиссия дала роботу скорость и резкость движений
Инженеры из лаборатории Масатоси Исикавы (Masatoshi Ishikawa) Токийского университета создали роборуку, совмещающую в себе скорость, возможность быстро отслеживать движения и реагировать на прикосновения к предметам, а также защиту от слишком большого усилия.
N+1 05:06
Общество
Россияне смогут официально узаконить самовольно занятые земли
Закон касается только тех участков, которыми дачник пользуется более 15 лет, и претендентов на площадь среди других соседей нет.
Vverh-tatarstan.ru вчера в 05:41
Экономика
В Крыму появится возможность снять наличные на кассах магазинов
Услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов планируют запустить в Крыму, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуту.
Интерфакс 20:09
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Культура
Песни Nirvana и Цоя вошли в «культурный норматив» школьника
Вестирама.ру 15 сентября в 04:21
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Кино
Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России
Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.
Фильм Про 08:18
Наука
Названа неожиданная причина появления стресса
Ранее австралийские ученые провели исследование и признали стресс причиной преждевременной смерти.
МИР 24 вчера в 03:16
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Интерфакс 08:10
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Транспорт
В Иркутске завершают ремонт 15 участков автодорог
Работы на 15 участках дорог в областном центре выполнены в полном объеме, сейчас проходит приемка объектов, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Weacom.ru 05:29
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45