По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.

с чего всё началось

После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам. Соответствующий проект закона рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет «Российская газета».

Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД

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