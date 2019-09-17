Экономика
ИзвестияУ россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД
У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД. Однако процедура обнуления долгов будет сопровождаться довольно жесткой проверкой. Как 18 сентября сообщила «Российская газета», долги спишут тем, кто признает себя банкротом.
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с чего всё началось
По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.Российская газетавчера в 10:15
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Армия и оружие
На Дальнем Востоке начались масштабные лётные учения
В Хабаровском и Приморском краях начались масштабные лётно-тактические учения смешанного авиационного соединения Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия
Томский суд приостановил работу детсада за нарушения санитарных норм
Кировский районный суд Томска по иску регионального Роспотребнадзора приостановил на 30 суток работу детского сада № 72 за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
ТАСС 00:04
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился видео из спальни Аллы Пугачевой
На фанатской страничке в Instagram сына Аллы Пугачёвой Гарри Галкина появилась забавная видеозапись.
Телепрограмма вчера в 07:00
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru вчера в 05:26
Политика
Япония перестала быть главным торговым партнером Южной Кореи
Сожаление в связи со вступлением в силу 18 сентября решения Южной Кореи об исключении Японии из списка приоритетных торговых партнеров выразило правительство Японии, сообщает агентство Kyodo.
REGNUM вчера в 23:16
Экономика
Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.
РБК вчера в 17:07
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии
В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru вчера в 01:30
Энергетика
В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.
Газета.Ru вчера в 14:02
Политика
Новый российский самолет МС-21 совершил первый международный перелет
Новый российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный перелет из подмосковного Жуковского в Стамбул, сообщает в понедельник ТАСС.
DP.RU 16 сентября в 06:47
Футбол
Кокорин и Мамаев окончательно освободились
Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Технологии
Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями
В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах.
Astera 15 сентября в 11:54
Экономика
«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам
Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.
ТАСС вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Владимир Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»
В программе "Полный контакт" Владимир Соловьев подчеркнул, что от эпатажной Собчак стоило ожидать такого развития событий, а ее свадьбу с избранником он назвал "шоу фриков".
Дни24 вчера в 13:11
Общество
Милонов предложил запретить подросткам делать себе татуировки
Депутат считает, что татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека.
РИА Новости вчера в 20:16
Политика
США расширили список санкций против Венесуэлы
США расширили санкционный список по Венесуэле, включив в него ещё трёх физических лиц и 16 компаний.
Life.ru вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Врач предположил развитие сепсиса у тяжелобольной Анастасии Заворотнюк
Bimru.ru вчера в 01:45
Культура
Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз
Участница музыкального лейбла звукозаписи MALFA Ольга Серябкина ответила на заявление певицы Наргиз.
OAnews 16 сентября в 12:54
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Футбол
«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Здоровье
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Космос
В этом месяце извергается огромный вулкан на Ио
AstroNews.ru вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45