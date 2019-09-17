По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.

с чего всё началось

У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД. Однако процедура обнуления долгов будет сопровождаться довольно жесткой проверкой. Как 18 сентября сообщила «Российская газета», долги спишут тем, кто признает себя банкротом.

У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Армия и оружие На Дальнем Востоке начались масштабные лётные учения В Хабаровском и Приморском краях начались масштабные лётно-тактические учения смешанного авиационного соединения Восточного военного округа.

Происшествия Томский суд приостановил работу детсада за нарушения санитарных норм Кировский районный суд Томска по иску регионального Роспотребнадзора приостановил на 30 суток работу детского сада № 72 за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Шоу-бизнес Максим Галкин поделился видео из спальни Аллы Пугачевой На фанатской страничке в Instagram сына Аллы Пугачёвой Гарри Галкина появилась забавная видеозапись.

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Политика Япония перестала быть главным торговым партнером Южной Кореи Сожаление в связи со вступлением в силу 18 сентября решения Южной Кореи об исключении Японии из списка приоритетных торговых партнеров выразило правительство Японии, сообщает агентство Kyodo.

Экономика Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.

Общество В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Шоу-бизнес Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.

Энергетика В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.

Политика Новый российский самолет МС-21 совершил первый международный перелет Новый российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный перелет из подмосковного Жуковского в Стамбул, сообщает в понедельник ТАСС.

Футбол Кокорин и Мамаев окончательно освободились Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.

Экономика «Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.

Шоу-бизнес Владимир Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков» В программе "Полный контакт" Владимир Соловьев подчеркнул, что от эпатажной Собчак стоило ожидать такого развития событий, а ее свадьбу с избранником он назвал "шоу фриков".

Общество Милонов предложил запретить подросткам делать себе татуировки Депутат считает, что татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека.

Политика США расширили список санкций против Венесуэлы США расширили санкционный список по Венесуэле, включив в него ещё трёх физических лиц и 16 компаний.

Культура Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз Участница музыкального лейбла звукозаписи MALFA Ольга Серябкина ответила на заявление певицы Наргиз.

Шоу-бизнес Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Футбол «Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Здоровье Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».