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Экономика

Россиянам предложили выдавать тысячу рублей на еду

Продовольственная инфляция в мире может быть высокой еще долго, поэтому российским семьям государство могло бы доплачивать по тысяче рублей за рост цен на еду.В источнике
Андрей Сизовхоккеист
На мой взгляд, было бы достаточно выдавать хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование.Lenta.ru

С чего всё началось

Эксперт предложил доплачивать семьям за рост цен на еду

Андрей Сизов: На мой взгляд, было бы достаточно хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц.
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