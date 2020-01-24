Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после крушения российского лайнера на Синайском полуострове. Регулярные рейсы между Москвой и Каиром восстановили в апреле 2018-го, но чартеры на курорты Красного моря до сих пор не летают.

с чего всё началось

Для россиян в аэропортах египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх будут предусмотрены отдельные стойки регистрации и выходы на посадку. Их уже подготовили и показали российской делегации, которая находится сейчас в Египте.

Россиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта

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