Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта

Для россиян в аэропортах египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх будут предусмотрены отдельные стойки регистрации и выходы на посадку. Их уже подготовили и показали российской делегации, которая находится сейчас в Египте.
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с чего всё началось

Источник сообщил об особых условиях для россиян в аэропортах в Египте

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после крушения российского лайнера на Синайском полуострове. Регулярные рейсы между Москвой и Каиром восстановили в апреле 2018-го, но чартеры на курорты Красного моря до сих пор не летают.
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