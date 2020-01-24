Общество
Российская газетаРоссиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта
Для россиян в аэропортах египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх будут предусмотрены отдельные стойки регистрации и выходы на посадку. Их уже подготовили и показали российской делегации, которая находится сейчас в Египте.
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с чего всё началось
Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после крушения российского лайнера на Синайском полуострове. Регулярные рейсы между Москвой и Каиром восстановили в апреле 2018-го, но чартеры на курорты Красного моря до сих пор не летают.РИА Новостивчера в 17:15
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Для россиян в аэропортах Египта установили отдельные выходы на посадку
Национальная служба новостей00:54
Источник: для россиян создадут спецусловия в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Московский Комсомолецвчера в 17:52
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