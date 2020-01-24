Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта

Для россиян в аэропортах египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх будут предусмотрены отдельные стойки регистрации и выходы на посадку. Их уже подготовили и показали российской делегации, которая находится сейчас в Египте.
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с чего всё началось

Источник сообщил об особых условиях для россиян в аэропортах в Египте

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после крушения российского лайнера на Синайском полуострове. Регулярные рейсы между Москвой и Каиром восстановили в апреле 2018-го, но чартеры на курорты Красного моря до сих пор не летают.
РИА Новостивчера в 17:15

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Россиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта

Российская газета01:58

Россиянам в аэропортах курортов Египта выделят отдельные выходы на посадку

Lenta.ruвчера в 23:06

Для россиян в аэропортах Египта установили отдельные выходы на посадку

Национальная служба новостей00:54

Египет допустил создание особых условий для россиян в своих аэропортах

Известия01:26

В аэропорту Шарм-эль-Шейха будут предусмотрены особые условия для россиян

ФАНвчера в 18:50

Источник: для россиян создадут спецусловия в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Московский Комсомолецвчера в 17:52

Россиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах курортов Египта

ПРАЙМвчера в 16:51
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Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

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RT на русском 03:34
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Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
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Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
RT на русском вчера в 06:07
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Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Политика

«Укрзализныцю» передадут в управление «Deutsche Bahn»

Украинское правительство намерено передать компанию «Укрзализныця» в управление железнодорожному оператору «Deutsche Bahn».
ГЛАС.RU вчера в 03:08
Здоровье

Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности

Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Medvestnik.ru вчера в 04:42
Общество

Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы

Рязанские ведомости вчера в 02:15
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
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Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском

В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
Газета.Ru 02:44
Авто

Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается

Изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года.
Коммерсантъ FM 21 января в 13:04
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Lenta.ru 00:32
Происшествия

В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре

В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Российская газета 03:21
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Газета.Ru 01:41
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Выручка «Ленты» за 2019 год выросла на 1%

Совокупный розничный трафик покупателей "Ленты" в IV квартале 2019 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в том числе на 1,2% в гипермаркетах и на 8,7% в супермаркетах.
ТАСС 02:05
Происшествия

Мосгорсуд снял арест с части акций по делу Абызова

Мосгорсуд снял арест с части акций по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, выяснив, что они принадлежат ряду юридических лиц.
Взгляд.ру 03:22
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

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Происшествия

В Петербурге после дорожного конфликта в полицию доставили 12 человек

Водитель иномарки на одной из улиц Санкт-Петербурга въехал на тротуар, что послужило причиной возникновения дорожного конфликта с участием 12 человек.
РБК вчера в 19:19
Политика

Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации

МИД Румынии потребовал объяснений от властей Украины из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности, сообщает "Обозреватель".
РИА Новости 03:41
Экономика

Дерипаска назвал виновных в бедности России

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Lenta.ru 22 января в 08:33
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

С того момента, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, пользователи ОС начали постоянно сталкиваться с полноэкранными оповещениями о том, что устаревшая версия операционной системы небезопасна.
Live24 вчера в 02:12
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 22 января в 05:57
Происшествия

Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв

Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
REGNUM 03:31
Общество

Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса

В международном аэропорту китайского Уханя Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
RT на русском 03:52
Авто

В России отзывают 82 тысячи Toyota и Lexus, которые могут загореться

Под отзыв попали кроссоверы Toyota Highlander, Land Cruiser Prado и RAV4, а также кроссоверы Lexus RX 200t, RX 350 и гибридный RX 450h, которые были реализованы в период с декабря 2015 года по настоящее время.
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Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Общество

Путин в Израиле рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

РБК вчера в 07:38
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