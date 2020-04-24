Безусловно, мы подготовим рекомендации к майским праздникам. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, и сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

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