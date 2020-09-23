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Известия

Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Россияне, прибывшие на самолете из-за границы, до получения результатов теста на COVID-19 должны соблюдать режим изоляции дома, говорится в постановлении
 главного санитарного врача Анны Поповой.
Дождь12:54
Подробнее о событии
РБК

Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на самоизоляции

РБК13:21
ТАСС

Прилетевшие в РФ россияне до результатов теста на коронавирус должны находиться дома

ТАСС12:33
Интерфакс

Прибывших из-за рубежа россиян обязали самоизолироваться до результатов COVID-теста

Интерфакс13:06
Эхо Москвы

Россияне, которые прилетают из-за границы, должны будут оставаться дома, пока не получат результаты тестов

Эхо Москвы13:04
Известия

Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

Известия13:01
Московский Комсомолец

Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян находиться в самоизоляции

Московский Комсомолец12:47
Фонтанка.Ру

Вернувшихся из-за рубежа россиян заставят изолироваться дома до получения результата теста на коронавирус

Фонтанка.Ру13:07

За ликвидацию «Северного потока - 2» Германия заплатит 10 млрд евро

Немецкие политики уже подсчитывают финансовые потери Германии в случае отказа от завершения строительства нового российского газопровода «Северный поток - 2» (СП-2), в который европейские инвесторы уже вложили примерно 5 млрд евро.
Московский Комсомолецвчера в 03:16

«Спартак» оспорит решение РФС по штрафу Федуна

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CT news09:11

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Известия10:25
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звезда00:17
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ToDay News Ufa08:10
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Газета.Ruвчера в 16:55
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

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Российская газета11:25
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