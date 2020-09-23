Роспотребнадзор: медицинская маска снижает риск ОРВИ в 1,8 раза

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что использование медицинской маски может снизить вероятность заражения респираторными инфекциями почти в два раза, а использование перчаток – более чем в один раз.