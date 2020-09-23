Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа
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«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Россияне, прибывшие на самолете из-за границы, до получения результатов теста на COVID-19 должны соблюдать режим изоляции дома, говорится в постановлении
главного санитарного врача Анны Поповой.
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Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян находиться в самоизоляции
Московский Комсомолец12:47