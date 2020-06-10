Общество
Lenta.ruРоссиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение». Резкое изменение погоды предрекли синоптики центра «Фобос».
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:39, Ашберн
Происшествия
Полиция объявила о задержании Михаила Ефремова
РБК вчера в 12:04
Футбол
«Спартак» заинтересовался нападающим «Флуминенсе»
Согласно информации издания Esporte News Mundo, заинтересованность в трансфере 19-летнего исполнителя проявляет московский «Спартак».
Евро-футбол.ру 01:32
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме
Президент Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный.
REGNUM вчера в 04:16
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Известия 04:28
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Происшествия
В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме
Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.
REGNUM 04:27
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Общество
В России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 8404 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:35
Общество
Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
Армия и оружие
Четвертый корабль проекта «Буян-М» поступит на Черноморский флот
Черноморский флот РФ до конца года получит еще один малый ракетный корабль – носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон", сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости 04:03
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Здоровье
66 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае за сутки
В Алтайском крае второй день подряд снижается количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:52
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ 02:44
Экономика
Бизнес просит льгот на тестирование работников
«Русбренд» просит уточнить, может ли бизнес вычитать из суммы доходов и расходы на тестирование работников на коронавирус, а если нет — инициировать внесение дополнительных изменений в Налоговый кодекс.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
Путешествия
Отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Отдых на российских курортах может подорожать на 30% в случае сохранения ограничений на зарубежные турпоездки, сообщил "Известиям" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Вести.Ru вчера в 02:13
Здоровье
Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com вчера в 08:10
Общество
В регионе коронавирусом заболели двое малышей, посещавшие детские сады
В Калининградской области коронавирусом заболели двое малышей, которые ходили в детский сад.
Клопс вчера в 04:13
Происшествия
Источник сообщил о возможной проверке актера Ефремова на вменяемость
Актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП, в котором погиб человек, могут проверить на вменяемость.
Известия 03:51
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда 08 июня в 04:10
Киберспорт
Инсайдер сообщил, что действие Battlefield 6 развернется в наше время
Хендерсон сообщил, что Battlefield 6 станет абсолютно новой игрой и выйдет в 2021 году для текущего и следующего поколения консолей.
Cyber.sports.ru 04:30
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Происшествия
Видео допроса Ефремова появилось в Сети
ФАН вчера в 22:15