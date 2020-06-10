Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары

После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение». Резкое изменение погоды предрекли синоптики центра «Фобос».
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

России грозит арктическое вторжение

Рамблер04:21

Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары

Lenta.ru03:45

Погода готовит для россиян «арктическое вторжение»

Piter.tv04:08

Синоптики предупреждают россиян об «арктическом вторжении»

Аргументы и Факты04:20

На Россию с Северного Ледовитого океана движется холодный фронт

ИА Красная Весна03:42

Россиян предупредили об «арктическом вторжении»

РЕН ТВ03:30

Россиян предупредили об «арктическом вторжении»

РИА Новости03:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:39, Ашберн
Происшествия

Полиция объявила о задержании Михаила Ефремова

РБК вчера в 12:04
47
Футбол

«Спартак» заинтересовался нападающим «Флуминенсе»

Согласно информации издания Esporte News Mundo, заинтересованность в трансфере 19-летнего исполнителя проявляет московский «Спартак».
Евро-футбол.ру 01:32
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме

Президент Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный.
REGNUM вчера в 04:16
3
Космос

В НАСА пожаловались на дорогую доставку грузов и экипажей на МКС

Взгляд.ру 04:30
551
Кино

Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
2
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Известия 04:28
8
Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
163
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
178
Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
426
Происшествия

В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме

Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.
REGNUM 04:27
Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы

На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
19
Общество

В России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 8404 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:35
Кино

HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Известия 00:45
59
Общество

Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
7
Армия и оружие

Четвертый корабль проекта «Буян-М» поступит на Черноморский флот

Черноморский флот РФ до конца года получит еще один малый ракетный корабль – носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон", сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости 04:03
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
12
Здоровье

66 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае второй день подряд снижается количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:52
261
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
2,9K
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ 02:44
Экономика

Бизнес просит льгот на тестирование работников

«Русбренд» просит уточнить, может ли бизнес вычитать из суммы доходов и расходы на тестирование работников на коронавирус, а если нет — инициировать внесение дополнительных изменений в Налоговый кодекс.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
3
Путешествия

Отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Отдых на российских курортах может подорожать на 30% в случае сохранения ограничений на зарубежные турпоездки, сообщил "Известиям" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Вести.Ru вчера в 02:13
3,4K
Здоровье

Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции

Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com вчера в 08:10
92
Общество

В регионе коронавирусом заболели двое малышей, посещавшие детские сады

В Калининградской области коронавирусом заболели двое малышей, которые ходили в детский сад.
Клопс вчера в 04:13
30
Происшествия

Источник сообщил о возможной проверке актера Ефремова на вменяемость

Актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП, в котором погиб человек, могут проверить на вменяемость.
Известия 03:51
295
Наука

Россия уточнила глубину Марианской впадины

Журналистская правда 08 июня в 04:10
111
Киберспорт

Инсайдер сообщил, что действие Battlefield 6 развернется в наше время

Хендерсон сообщил, что Battlefield 6 станет абсолютно новой игрой и выйдет в 2021 году для текущего и следующего поколения консолей.
Cyber.sports.ru 04:30
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
93
Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
78
Происшествия

Видео допроса Ефремова появилось в Сети

ФАН вчера в 22:15
38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное