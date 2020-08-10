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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью

Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавируса. Об этом заявил иммунолог, академик РАН, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в интервью «Известиям».В источнике
С чего всё началось
Известия

«Осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19»

Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Россиян предупредили о более тяжелом течении коронавируса осенью

РИА Новости22:53
РБК

Иммунолог предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью

РБК00:16
RT на русском

Иммунолог предупредил о более тяжёлом течении COVID-19 осенью

RT на русском23:51
ТАСС

Эксперт считает, что осенью россиян ожидает более тяжелое течение COVID-19

ТАСС23:34
Piter.tv

Эксперт: осенью россиян ожидает более тяжелое течение COVID-19

Piter.tv01:35
РЕН ТВ

Иммунолог предрек более тяжелое течение COVID-19 осенью

РЕН ТВ19:38
Известия

Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19

Известия19:07

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Планы российских Вооруженных сил в отношении истребителя МиГ-35 вызывают обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов из-за узкого применения в армии РФ, сказано в материале американского издания The Drive.
Экономика сегодня20:27
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Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова — отпустили из РУВД Минска, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.
Lenta.ruвчера в 16:38
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Триллер «Неистовый» возглавил российский прокат в выходные

Третью строчку в рейтинге занял американский комедийный боевик "Мой шпион" (My Spy) с Дэйвом Батистой и Хлоей Коулмэн - 3,65 млн рублей Голливудская лента "Неистовый" (Unhinged) стала лидером проката в России, собрав 9,35 млн рублей за минувшие выходные.
Толк02:24
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Полковник ВСУ признался в причастности Киева к крушению MH-17

Независимые журналисты голландского издания «Bonanza Media» обнародовали заявление полковника ВСУ, которые могут свидетельствовать о причастности Киева к крушению малайзийского боинга MH-17 в Донбассе в 2014 году.
Вести Крым01:15
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«Эффект Вагнера»: Лукашенко победил в пользу Москвы

Прогнозируемая победа на президентских выборах в Белоруссии Александра Лукашенко (предварительный подсчёт голосов составляет более 70 процентов в его пользу), не менее предсказуемо повлекла за собой волну протестных действий в Минске и ряде других городов.
Свободная Пресса01:09
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В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.
РИА Новости20:26
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На берегу Каспийского моря начал свою работу международный фестиваль

Пятнадцать народных художественных промыслов из российских регионов и одиннадцать мастеров, которые представляют дагестанские старинные народные промыслы, уже познакомили публику со своим уникальным искусством.
Evo-rus.com02:26
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