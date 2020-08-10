Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Смотрите также
Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента в Белоруссии
По фактам массовых протестов в Белоруссии возбудили уголовные дела
Российские спасатели извлекли из-под завалов в Бейруте восемь погибших
Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции
В Минске во время протестов погиб один человек, трое пострадали
Шесть французских туристов убиты в Нигере
Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили
В Минске ОМОН применил шумовые гранаты и водометы против митингующих
Триллер «Неистовый» возглавил российский прокат в выходные
При крушении легкомоторного самолета в Калужской области погиб пилот
Полковник ВСУ признался в причастности Киева к крушению MH-17
Глава ЦИК Белоруссии сообщила о ночной эвакуации из дома правительства
Профессор Лихтман предрек победу Байдена на выборах в США
В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу
ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний
В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу
Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки
Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю
Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавируса. Об этом заявил иммунолог, академик РАН, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в интервью «Известиям».В источнике
С чего всё началось
«Осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19»
Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы.
Известия17:01
Подробнее о событии