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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью

Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавируса. Об этом заявил иммунолог, академик РАН, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в интервью «Известиям».В источнике
Арег Тотолянроссийский учёный
Не ясно, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, не смогут же они сидеть дома всю жизнь. Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы.
С чего всё началось
Известия

«Осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19»

Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы.
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Иммунолог предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью

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