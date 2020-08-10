Не ясно, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, не смогут же они сидеть дома всю жизнь. Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы.