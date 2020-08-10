Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
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Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавируса. Об этом заявил иммунолог, академик РАН, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в интервью «Известиям».В источнике
Не ясно, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, не смогут же они сидеть дома всю жизнь. Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы.
С чего всё началось
«Осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19»
Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы.
Известия17:01
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