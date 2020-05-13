Этим летом в России участятся природные катаклизмы. На страну могут обрушиться смерчи и ураганы, в одних регионах возможны сильные ливни, а в других — засуха. Такой прогноз URA.RU дал климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

с чего всё началось

Летом 2020 года в России участятся природные катаклизмы. Это в разговоре с Ura.ru предрек климатолог, старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. По его прогнозам, в стране ожидается рост ветровой нагрузки — могут пройти смерчи и ураганы.

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