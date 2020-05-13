Общество
Lenta.ruРоссиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Летом 2020 года в России участятся природные катаклизмы. Это в разговоре с Ura.ru предрек климатолог, старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. По его прогнозам, в стране ожидается рост ветровой нагрузки — могут пройти смерчи и ураганы.
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с чего всё началось
Этим летом в России участятся природные катаклизмы. На страну могут обрушиться смерчи и ураганы, в одних регионах возможны сильные ливни, а в других — засуха. Такой прогноз URA.RU дал климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.URA.Ruвчера в 07:31
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В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
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Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми
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Определён самый популярный фильм на самоизоляции
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Происшествия
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За сутки количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае сразу выросло на 43 человека, достигнув показателя в 770 человек.
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Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России.
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Ведомости 11 мая в 09:40
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Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
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Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Общество
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
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Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину
Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
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ИА Красная Весна вчера в 13:55
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Режим самоизоляции может быть завершен для Новосибирской области 31 мая.
Atas.info вчера в 03:22
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РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
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Авто
В Россию едет новый Toyota Highlander
Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года.
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Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ вчера в 08:25
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Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Песков рассказал, когда последний раз контактировал с Путиным
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Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала арест
Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова направил апелляционную жалобу в Свердловский районный суд.
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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной.
РИА Новости вчера в 13:00
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Хитрости природы: зачем жукам нужны разные по форме половые члены
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