Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, тепла будет на 3-4 градуса меньше нормы, до пятницы будет сохраняться температура от 12 до 17 градусов.
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с чего всё началось

Аномально холодная погода ожидается в Центральной России в ближайшие дни

Аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие шесть дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 22:43

Подробнее о событии

Синоптик предупредил об аномальном похолодании в Центральной России

РБКвчера в 23:59

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

Lenta.ru01:27

Вильфанд рассказал о похолодании в Центральной России до пятницы

Известия00:45

Вильфанд объяснил аномальное похолодание в Центральной России

РЕН ТВ04:15

Аномальное похолодание ожидает ряд регионов РФ в ближайшие дни

Газета.Ruвчера в 23:25

Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода

Российская газетавчера в 22:50

Аномально холодная погода ожидается в Центральной России в ближайшие дни

ТАССвчера в 22:43
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Путешествия

Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня

Политическая Экспертиза вчера в 12:32
23
Общество

ЕГЭ по базовой математике в этом году отменили

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова объяснила, почему было принято решение об отмене ЕГЭ по базовой математике.
ФедералПресс 06:08
69
Общество

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.
РБК 05:52
126
Общество

Армавирские медики вступились за главврача, уволенного после невыплат

Московский Комсомолец 11:45
955
Общество

Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии

Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении.
Невские Новости 08:08
13
Общество

Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
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Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
87
Общество

Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
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Общество

18 мая в Воронежской области часть ограничений снимут

Режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области начнут снижать уже в понедельник, 18 мая.
Обозреватель Врн 08:18
21
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
1K
Происшествия

В США расстреляли участников поминальной службы

Тринадцать человек были ранены в ходе стрельбы на поминальной службе в американском городе Богалуса (штат Луизиана).
Вести.Ru 13:28
3
Шоу-бизнес

Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

Пятый канал 02:14
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
2,8K
Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Москва, 17 мая 2020, 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией.
REGNUM 10:42
4,7K
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
66
Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
1
Общество

Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны

Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
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Происшествия

Два человека погибли в аварии с микроавтобусом на Кубани

По предварительным данным, в результате столкновения двух транспортных средств пострадали семь человек и двое погибли.
Газета.Ru 08:37
3
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Футбол

РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня

Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР 15 мая в 07:19
63
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
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Технологии

Криптомайнеры атаковали суперкомпьютеры по всей Европе

Криптомайнеры атаковали суперкомпьютеры по всей Европе.
Evo-rus.com 12:25
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Общество

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
136
Общество

В Тульской области еще 105 жителей заразились коронавирусом

15 мая стало известно о 105 новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 15 мая в 03:46
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
6,1K
Музыка

Определено место проведения Евровидения в 2021 году

В 2021 году конкурс "Евровидение" пройдет Роттердаме. Такое решение принял Европейский вещательный союз (ЕВС).
Piter.tv 11:03
28
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
168
Здоровье

В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом

Опасной инфекцией заразилась его мать во время беременности, сообщили ТАСС в Минздраве республики.
Эхо Москвы 10:33
20
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона человек

Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 4,5 миллиона, 17 мая сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ИА Красная Весна 13:24
Наука

Иммунитет к коронавирусу есть даже у тех, кто им не болел

Иммунитет к COVID-19 есть даже у тех, кто им не был инфицирован. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:41
22
Как работают Яндекс.Новости?
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