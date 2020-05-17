Аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие шесть дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, тепла будет на 3-4 градуса меньше нормы, до пятницы будет сохраняться температура от 12 до 17 градусов.

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