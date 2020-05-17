Общество
Lenta.ruРоссиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, тепла будет на 3-4 градуса меньше нормы, до пятницы будет сохраняться температура от 12 до 17 градусов.
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с чего всё началось
Аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие шесть дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 22:43
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Путешествия
Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня
Политическая Экспертиза вчера в 12:32
Общество
ЕГЭ по базовой математике в этом году отменили
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова объяснила, почему было принято решение об отмене ЕГЭ по базовой математике.
ФедералПресс 06:08
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.
РБК 05:52
Общество
Армавирские медики вступились за главврача, уволенного после невыплат
Московский Комсомолец 11:45
Общество
Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии
Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении.
Невские Новости 08:08
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Общество
Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
Общество
18 мая в Воронежской области часть ограничений снимут
Режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области начнут снижать уже в понедельник, 18 мая.
Обозреватель Врн 08:18
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Происшествия
В США расстреляли участников поминальной службы
Тринадцать человек были ранены в ходе стрельбы на поминальной службе в американском городе Богалуса (штат Луизиана).
Вести.Ru 13:28
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Москва, 17 мая 2020, 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией.
REGNUM 10:42
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Общество
Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны
Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
Происшествия
Два человека погибли в аварии с микроавтобусом на Кубани
По предварительным данным, в результате столкновения двух транспортных средств пострадали семь человек и двое погибли.
Газета.Ru 08:37
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Футбол
РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня
Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР 15 мая в 07:19
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Технологии
Криптомайнеры атаковали суперкомпьютеры по всей Европе
Криптомайнеры атаковали суперкомпьютеры по всей Европе.
Evo-rus.com 12:25
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Общество
В Тульской области еще 105 жителей заразились коронавирусом
15 мая стало известно о 105 новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 15 мая в 03:46
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Музыка
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
В 2021 году конкурс "Евровидение" пройдет Роттердаме. Такое решение принял Европейский вещательный союз (ЕВС).
Piter.tv 11:03
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
Здоровье
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом
Опасной инфекцией заразилась его мать во время беременности, сообщили ТАСС в Минздраве республики.
Эхо Москвы 10:33
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона человек
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 4,5 миллиона, 17 мая сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ИА Красная Весна 13:24
Наука
Иммунитет к коронавирусу есть даже у тех, кто им не болел
Иммунитет к COVID-19 есть даже у тех, кто им не был инфицирован. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:41