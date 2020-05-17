Общество
Lenta.ruРоссиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, тепла будет на 3-4 градуса меньше нормы, до пятницы будет сохраняться температура от 12 до 17 градусов.
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Аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие шесть дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 22:43
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Общество
Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
Автоспорт
Вольф: «Мерседес» рассматривает вариант с Феттелем
Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что в команде подумают о возможности подписания контракта с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.
Чемпионат 03:53
Здоровье
Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
RT на русском вчера в 23:45
Здоровье
115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05:34
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости 05:05
Общество
В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг
Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
Музыка
Альтернативное жюри назвало место Little Big на «Евровидении 2020»
Телевизионное шоу Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»), устроенное в субботу 16 мая вместо гранд-финала отмененного из-за пандемии конкурса песни «Евровидение 2020», разочаровало, с одной стороны тех, кто ожидал эмоций и накала страстей, присущих конкурсным запевам и забегам.
Московский Комсомолец 04:01
Шоу-бизнес
Максим Фадеев заявил, что больше не сотрудничает с артистами
Продюсер Максим Фадеев по видеосвязи в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале заявил, что больше не работает с артистами.
Газета.Ru вчера в 01:14
Общество
Китайский эпидемиолог рассказал о первоначальном молчании властей Уханя о COVID-19
CNN напоминает, что Чжун Наньшань, прибывший в Ухань 18 января, спустя два дня первым публично подтвердил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку, в то время как уханьские власти неделями повторяли, что доказательств этому нет.
BFM.ru 04:16
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Согласно утвержденным правилам, глава региона направляет в Минэкономразвития на согласование проект решения о приостановлении работы предприятий, которые не работают в отраслях из перечня наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.
РИА Новости 06:06
Общество
В Омске от коронавируса умерли еще двое пациентов
Несмотря на все усилия омских врачей, за минувшие сутки от коронавируса скончались двое пациентов.
КП - Омск 04:29
Космос
Астрологи ждут конца света 4 июля 2020 года
Ряд астрологов прогнозируют, что 4 июля 2020 года жители Земли могут столкнуться с концом света.
Актуальные Новости вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Замужняя Нюша опубликовала трогательное фото с Кридом
Нюша опубликовала фото в Instagram, на котором обнимается с Егором на диване.
Слово и Дело 05:31
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Футбол
Геркус высмеял руководство «Локомотива» за слова о благополучии клуба
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал в Twitter на слова председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова, заявившего, что в команде завершился благополучный этап.
РБК 05:43
Общество
В Чечне врачи извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Ранее работники Гудермесской ЦРБ записали аудио- и видеообращения с жалобами на нехватку средств защиты, а также необходимость покупать их самостоятельно.
Московский Комсомолец вчера в 14:03
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 15 мая в 04:41
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.
РБК 05:52
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирус подтвержден у 113 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 113 случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 15 мая в 02:16
Путешествия
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка вчера в 03:40
Общество
В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня
Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможности открытия летом 2020 года отелей, санаториев и пансионатов на полуострове, цитирует его ТАСС.
Газета.Ru 05:55
Авто
Renault снимет с продажи Renault Espace
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня 15 мая в 11:23