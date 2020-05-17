Общество
Lenta.ruРоссиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, тепла будет на 3-4 градуса меньше нормы, до пятницы будет сохраняться температура от 12 до 17 градусов.
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Аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие шесть дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 22:43
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Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
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Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
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Умерла режиссер сериалов «Утреннее шоу» и «Новенькая» Линн Шелтон
Американский режиссер, продюсер и сценарист Линн Шелтон скончалась в США на 55-м году жизни.
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
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Газета.Ru 02:37
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В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
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В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
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В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
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"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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В Омской области за сутки скончались еще два человека с коронавирусом
По данным областного минздрава, в Омской области за прошедшие сутки скончались два пациента с коронавирусом.
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Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости 04:05
Музыка
Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню
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В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
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Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» приступила к подводным испытаниям
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости вчера в 07:21
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Фанаты уверены, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 4
ИА Красная Весна вчера в 13:34
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Армия и оружие
В Германии обвинили НАТО в провокациях у границ России
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К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.
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Почему Алиев и Пашинян подыгрывают друг другу
Пашинян считает, что состоявшиеся встречи глав МИД конфликтующих сторон, равно как его личные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, нельзя квалифицировать как переговоры, а только как обсуждение разных подходов к урегулированию конфликта.
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В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
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Четыре борта с российскими военными из Сербии прибудут в Россию 17 мая
«Первый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница (Белград, Сербия) в Российскую Федерацию», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.
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Новый Honor Smart TV получит 6 микрофонов, алгоритм SR и технологию ACM
Наконец еще один тизер указывает на то, что предстоящем Honor Smart TV будет 6 микрофонов.
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В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
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