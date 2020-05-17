Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, тепла будет на 3-4 градуса меньше нормы, до пятницы будет сохраняться температура от 12 до 17 градусов.
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с чего всё началось

Аномально холодная погода ожидается в Центральной России в ближайшие дни

Аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие шесть дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 22:43

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Аномальный холод идёт в столицу

Российская газета04:21

Вильфанд объяснил аномальное похолодание в Центральной России

РЕН ТВ04:15

Вильфанд рассказал о похолодании в Центральной России до пятницы

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Россиянам предсказали аномально холодную погоду

Lenta.ru01:27

Синоптик предупредил об аномальном похолодании в Центральной России

РБКвчера в 23:59

Аномальное похолодание ожидает ряд регионов РФ в ближайшие дни

Газета.Ruвчера в 23:25

Аномально холодная погода ожидается в Центральной России в ближайшие дни

ТАССвчера в 22:43
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
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Общество

Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Культура

Умерла режиссер сериалов «Утреннее шоу» и «Новенькая» Линн Шелтон

Американский режиссер, продюсер и сценарист Линн Шелтон скончалась в США на 55-м году жизни.
Известия 03:23
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 02:37
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Общество

В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
Сиб.фм 03:43
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Кино

Райан Гослинг спасет планету в новом фантастическом фильме

iReactor вчера в 12:10
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В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
Вестник 02:15
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Единоборства

Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172

В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
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Армия и оружие

«Супер-пупер-ракету» Трампа развенчал эксперт

Южный Федеральный 15 мая в 21:03
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Общество

В Омской области за сутки скончались еще два человека с коронавирусом

По данным областного минздрава, в Омской области за прошедшие сутки скончались два пациента с коронавирусом.
Новый Омск 04:06
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Происшествия

Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает издание "Едиот Ахронот".
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Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню

Известия вчера в 22:59
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Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
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Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
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Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» приступила к подводным испытаниям

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости вчера в 07:21
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Игры

Фанаты уверены, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 4

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В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Армия и оружие

В Германии обвинили НАТО в провокациях у границ России

Войска НАТО продолжают проводить учения у границ России несмотря на пандемию коронавируса, тем самым провоцируя Москву на ответные действия.
Lenta.ru 02:13
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Игры

К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.
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Почему Алиев и Пашинян подыгрывают друг другу

Пашинян считает, что состоявшиеся встречи глав МИД конфликтующих сторон, равно как его личные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, нельзя квалифицировать как переговоры, а только как обсуждение разных подходов к урегулированию конфликта.
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Ивлеева обвинила мужа в необщительности

News.ru вчера в 09:56
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В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
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Армия и оружие

Четыре борта с российскими военными из Сербии прибудут в Россию 17 мая

«Первый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница (Белград, Сербия) в Российскую Федерацию», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.
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Игры

Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V

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В России за сутки выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в РФ от SARS-CoV-2 скончалось 94 человека, выздоровели 4207 человек.
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Гаджеты

Новый Honor Smart TV получит 6 микрофонов, алгоритм SR и технологию ACM

Наконец еще один тизер указывает на то, что предстоящем Honor Smart TV будет 6 микрофонов.
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Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
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Как работают Яндекс.Новости?
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