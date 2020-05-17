Общество
Lenta.ruРоссиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, тепла будет на 3-4 градуса меньше нормы, до пятницы будет сохраняться температура от 12 до 17 градусов.
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с чего всё началось
Аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие шесть дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 22:43
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Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Газета.Ru вчера в 14:01
Общество
Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
Общество
В Тюменской области снимут ограничения с предприятий бытовых услуг
С понедельника 18 мая в Тюменской области разрешат работу всех предприятий сферы бытовых услуг и магазинов промтоваров, площадью не более 400 квадратных метров.
Российская газета 07:16
Общество
В России остановлен рост распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
Общество
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском 05:13
Футбол
«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на хавбека «Милана»
В сезоне-2019/20 хавбек провел 19 матчей за «Торино», за которое выступал на правах аренды, и отметился одной результативной передачей.
Спорт-Экспресс вчера в 13:44
Общество
Всероссийский выпускной в вузах пройдет онлайн
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что всероссийский выпускной в вузах пройдет онлайн в первой декаде июля.
Газета.Ru 04:46
Культура
В Сети появилось видео со съемок сериала «Сваты»
Очень редкая видеозапись со съемок 7 сезона всеми любимого сериала «Сваты» появилась в фанатском Instagram-аккаунте.
Live24 вчера в 08:19
Хоккей
СКА обменял Плотникова в «Амур» на Руденкова
СКА и «Амур» произвели обмен: в хабаровский клуб отправился нападающий Сергей Плотников, а в Санкт-Петербург переезжает форвард Игорь Руденков.
Sport24.ru вчера в 08:59
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных
За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
Общество
В Варшаве полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
По словам Радзивиновича, полиция задержала порядка 40 человек, которым грозит штраф за несоблюдение режима изоляции.
Эхо Москвы 02:03
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru вчера в 08:54
Экономика
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Как выразился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выдача так называемых «вертолетных денег» гражданам никак не отразится на курсе рубля.
Lenta.ru 15 мая в 06:54
Происшествия
Иномарка влетела в гараж под Рязанью, погибли два человека
Автомобиль влетел в стену гаража на трассе в Рязанском районе. В результате инцидента погибли два человека.
Народные новости 06:33
Футбол
Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию
Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Политика
Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам
Президент России Владимир Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Lenta.ru 15 мая в 07:44
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Интерфакс 04:41
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Общество
В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня
"Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму [будут сняты ограничения]", - добавил чиновник.
Газета.Ru 05:55
Политика
Обама: власти США не ведают, что творят
Пандемия показала, что власти США не задумываются о последствиях своих действий, обратился экс-президент США Барак Обама 16 мая в видеообращении к выпускникам школ.
ИА Красная Весна 01:49
Происшествия
В Тамбовской области выявили 83 новых случая заражения коронавирусом
Две девочки в возрасте одного года и двух лет оказались в списке 83 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, их состояние удовлетворительное, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:01
Общество
В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Авто
Названы преимущества кросс-универсала перед кроссовером
Кросс-универсал подойдет той категории автолюбителей, которой важна управляемость на скорости, и у кого нет необходимости в регулярном преодолении бездорожья.
32CARS.ru вчера в 07:28
Политика
Путин поздравил Токаева с днем рождения
Российская газета 07:33