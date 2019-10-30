Экономика
Lenta.ruРоссиянам предсказали недоедание из-за экспорта
Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по экспорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 03:11, Вашингтон
Армия и оружие
Reuters: Останки аль-Багдади сбросили в море
Останки главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади захоронили в море, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
РЕН ТВ 28 октября в 15:54
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
REGNUM вчера в 08:52
Политика
«Великобритания превратится в Россию»: Лондон ищет Путина
Флагман британской деловой прессы Financial Times публикует ужасный (с точки зрения патриотов Евросоюза) сценарий развития Brexit: после выхода из Евросоюза Великобритания фактически превратится в еще одну Россию.
РИА Новости 01:00
Общество
Краснодар вошел в тройку самых востребованных городов для переезда
Каждый четвертый россиян задумывается о переезде в другой город.
Краснодарские известия 02:50
Хоккей
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, Свечников — второй
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
REGNUM 02:49
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Ведомости вчера в 17:11
Наука
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
В России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), которое может улучшить их износоустойчивость.
Известия вчера в 15:00
Технологии
Сигнал ГЛОНАСС сертифицируют и дадут гарантию на точность
В настоящее время точность определения местоположения пользователя по сигналам ГЛОНАСС, пояснил Карутин, без использования систем повышения точности, составляет около 9 метров, что в 2-3 раза хуже, чем у зарубежных систем.
РИА Новости 02:10
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru 28 октября в 04:15
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Политика
Палата представителей США одобрила введение санкций против Турции
Абсолютным большинством голосов одобрила Палата представителей США резолюцию о введении санкций против Турции.
Газета.Ru 02:48
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю российских судов на мировом рынке.
Rambler News Service 28 октября в 10:25
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки - "Яндекс.Станцию Мини", а также получит ее бесплатно взамен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Общество
Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Сегодня утром теплоход "Этопирика" с первой группой туристов из Японии - 44 человека - прибыл в порт Южно-Курильска на острове Кунашир.
Российская газета вчера в 22:22
Армия и оружие
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости вчера в 06:41
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Происшествия
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
RT на русском 03:08
Авто
Большой тест шипованных шин: дорогие, подешевле и «никакие»
Первые два «топа» поблескивают шипами двух типов в одной шине, а последний довел число «гвоздиков» аж до двухсот пятидесяти.
За рулем вчера в 23:01
Общество
Грудинин рассказал об отсутствии денег для выплаты по иску акционеров
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин оценил решение Арбитражного суда, которое обязывает его выплатить более 1 млрд руб. в пользу акционеров предприятия.
Газета.Ru вчера в 18:21
Музыка
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Политика
Посольство Израиля в России заявило о своём закрытии
Дипломаты Посольства Израиля в Москве сообщили, что вынуждены закрыть дипмиссию.
News.ru 02:39
Происшествия
В Красноярском крае произошёл крупный пожар в коровнике
RT на русском 02:03
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина
Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который почти пять лет не проявлял желания общаться со своими наследниками.
Народные новости 01:34
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru 28 октября в 13:18
Армия и оружие
Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35
Daily Storm вчера в 13:39