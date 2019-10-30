Экономика
Lenta.ruРоссиянам предсказали недоедание из-за экспорта
Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по экспорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником
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На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»
Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Общество
Названы российские регионы с самыми качественными дорогами
Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Армия и оружие
Иракские пастухи нашли сокровища ИГ на сумму 25 миллионов долларов
Пастухи нашли сокровища на сумму 25 миллионов долларов, спрятанные в пустыне на западе Ирака главарями запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.
Происшествия
В Чите на территории торговой базы застрелили медведя
Полицейские застрелили медведя, пробравшегося на территорию одной из торговых баз в Чите.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Авто
Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение
Автомобили становятся не средством передвижения, а все более дорогим удовольствием.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
Хоккей
Радулов сделал хет-трик в ворота «Миннесоты»
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Политика
Путин 30 октября посетит Будапешт
Президент России Владимир Путин 30 октября посетит Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Технологии
Wildberries первым в онлайне в России запустил QR-платежи на сайте
Онлайн-ретейлер Wildberries первым среди интернет-магазинов запустил оплату на сайте через Систему быстрых платежей, сообщили РБК в пресс-службе банка «Русский стандарт», который обеспечил техническое подключение магазина.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Общество
Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей
Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.
Футбол
Джака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
Армия и оружие
Турция отказалась от покупки российских Су-35
Акар подчеркнул, что Турция останется партнером США по программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а утверждения о приобретении российских самолетов не соответствуют действительности.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Происшествия