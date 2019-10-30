К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.

с чего всё началось

Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по экспорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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