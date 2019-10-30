Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по экспорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБКвчера в 17:00

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Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ru00:10

Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

ТАСС01:51

Экономисты: Россияне будут недоедать из-за планов Минсельхоза

Национальная служба новостей01:09

Россиянам придется недоедать ради экспорта продовольствия

Накануне.Ru00:38

Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты

Газета.Ru02:00

«Недоедим, но вывезем!» Повысить экспорт можно, лишь сократив потребление продуктов в России

66.ruвчера в 23:10

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

РБКвчера в 17:00
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Происшествия

В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником

Российская газета 02:32
Армия и оружие

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»

Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
РИА Новости 01:11
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».
RT на русском вчера в 22:05
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

Названы российские регионы с самыми качественными дорогами

Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Lenta.ru 02:30
Армия и оружие

Иракские пастухи нашли сокровища ИГ на сумму 25 миллионов долларов

Пастухи нашли сокровища на сумму 25 миллионов долларов, спрятанные в пустыне на западе Ирака главарями запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.
ФАН 01:27
Происшествия

В Чите на территории торговой базы застрелили медведя

Полицейские застрелили медведя, пробравшегося на территорию одной из торговых баз в Чите.
Российская газета вчера в 23:28
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Авто

Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение

Автомобили становятся не средством передвижения, а все более дорогим удовольствием.
Уфимские Заметки вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Хоккей

Радулов сделал хет-трик в ворота «Миннесоты»

Советский спорт 02:01
Происшествия

Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован

Газета.Ru 28 октября в 04:41
Происшествия

Перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы загорелся автобус

РИА Новости 02:26
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Политика

Путин 30 октября посетит Будапешт

Президент России Владимир Путин 30 октября посетит Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Известия вчера в 08:50
Технологии

Wildberries первым в онлайне в России запустил QR-платежи на сайте

Онлайн-ретейлер Wildberries первым среди интернет-магазинов запустил оплату на сайте через Систему быстрых платежей, сообщили РБК в пресс-службе банка «Русский стандарт», который обеспечил техническое подключение магазина.
РБК 02:31
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета вчера в 08:41
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Lenta.ru вчера в 06:13
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Общество

Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей

Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.
URA.Ru 01:16
Футбол

Джака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»

Чемпионат вчера в 07:25
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Армия и оружие

Турция отказалась от покупки российских Су-35

Акар подчеркнул, что Турция останется партнером США по программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а утверждения о приобретении российских самолетов не соответствуют действительности.
Lenta.ru вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

РИА Новости вчера в 22:46
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Происшествия

На Урале поезд сбил двух девочек

REGNUM вчера в 23:15
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